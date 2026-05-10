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満開の花桃の里を満喫するカワウソたち、大好物のお店がまさかの閉店で大ショック

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Aty」が、「【悲報】満開の花桃の里で泳ぐカワウソたちにまさかの悲劇。楽しみにしてた「あのお店」が消えて、しょんぼり姿が切なすぎる…」と題した動画を公開しました。長野県阿智村を訪れたカワウソのアティくんとウイちゃんが、楽しみにしていたお店の閉店を目の当たりにして、見事な落ち込みぶりを見せています。



４月のある日、１年ぶりに長野県阿智村の昼神温泉や花桃の里を訪れたアティくんとウイちゃん。満開の花桃の下、澄んだ川の水を味わったり、川辺をご機嫌にお散歩したりと、春を満喫しています。



そんなふたりが一番の楽しみにしているのが、去年も訪れて大好物の天魚（アマゴ）をたらふく食べた「天魚パークランド」です。「アマゴ屋さんはどこかしら」と期待に胸を膨らませる様子のウイちゃん。記憶力抜群で、去年のキャンプサイトの場所までしっかり覚えているアティくんは、迷うことなくお店の場所を目指して進んでいきます。



しかしいざ到着してみると、そこには人っこひとりいません。なんと「天魚パークランド」は2025年11月末に閉業してしまっていたのです！



期待大だっただけにショックを隠しきれないカワウソたち。さっきまでの上機嫌はどこへやら、テンションは急降下。「もう夢も希望もないわ」と言わんばかりのしょんぼり顔になってしまいました。カートに乗ったふたりの哀愁漂う背中がなんとも切なく、思わずなぐさめてあげたくなります。



その後、なんとか気分を切り替えてキャンプ場へと向かった御一行。明日も朝早くから花桃の里を散策するとあって、18時半には眠りにつきました。



予期せぬ悲劇に見舞われましたが、満開の花桃と豊かな自然のなかでの愛らしいリアクションに、思わず笑みがこぼれてしまうお出かけ動画となっています。