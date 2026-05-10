4WD設定や5人乗り仕様も選べる充実のラインナップ

フォルクスワーゲンの英国法人は2026年4月13日、人気キャンピングカー「カリフォルニア」ファミリーを対象とした夏の特別オファー（キャンペーン）を発表しました。

夏のアウトドアシーズンに向け、実用性とラグジュアリーさを兼ね備えた大人気のキャンピングカーがお得に手に入るチャンスとして、現地で大きな注目を集めています。

【画像】「ルーフテント」仕様の「“車中泊”できるミニバン」です！ 画像で見る（27枚）

現行型のカリフォルニアは、ベース車両をこれまでの商用バンから、乗用MPV（日本でいうミニバン）である「マルチバン」へと刷新し、2024年5月に欧州で初公開された新世代モデルです。

乗用車用のプラットフォームを採用したことで、ミニバンとしての快適な乗り心地や優れた静粛性を手に入れています。

ボディサイズは全長5173mm×全幅1941mm×全高1990mm、ホイールベースは3124mmです。日本で展開されている最高級ミニバンのレクサス「LM」が全長5125mm×全幅1890mm×全高1955mm、ホイールベース3000mm。トヨタ「アルファード」が全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm、ホイールベース3000mmであることを考えると、国内最高峰のミニバンと同等以上のスケール感を持っていることが分かります。

この広大な室内を活かした乗車定員は、グレードによって異なります。フルキッチンを備えた上級仕様の「コースト（Coast）」および「オーシャン（Ocean）」は4人乗りですが、リアに引き出し式のミニキッチンを採用した「ビーチ・キャンパー（Beach Camper）」では、最大5人が乗車可能です。

一方で、どのグレードを選んでもポップアップルーフ（ルーフテント）を活用することで4人の就寝が可能となっており、まさに“走るホテル”と呼ぶにふさわしい快適性を備えています。

走行性能についても抜かりはありません。パワートレインは、最高出力150psを発揮する2リッターのディーゼルターボ（TDI）や、204psの2リッターガソリンターボ（TSI）が用意されています。

さらに、システム総合出力245psを誇る「プラグインハイブリッド（eHybrid）」も設定。このeHybridモデルには、悪路や雪道でも頼もしい4輪駆動システム「4MOTION」が組み合わされており、巨大なボディをどんな環境でも安定して走らせる実力を備えています。

今回発表されたサマーキャンペーンでは、人気グレードの「カリフォルニア コースト（2.0 TDi 150PS・7速DSG）」において金利0%の特別ローンが用意されたほか、残価設定型ローンを利用する場合には、フォルクスワーゲンから4500ポンド（約96万円 ※2026年5月1日現在、以下同）もの頭金サポートを受けることが可能でした。

さらに、5年間の保証や5回の無料点検などがセットになった手厚いアフターケア「5＋プロミス」も追加費用なしで付帯していました。

英国市場における「カリフォルニア コースト（150PS）」の価格（オンザロード価格）は、7万1740ポンド（約1533万円）に設定されています。

圧倒的なサイズによる快適性と、4WDも選べるタフな走行性能を併せ持つカリフォルニア。本格的なアウトドアシーズンを前に、英国のファンにとって非常に魅力的な内容となっていましたが、なお、本キャンペーンは2026年4月30日まで実施されていました。