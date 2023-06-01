シンガー・ソングライター絢香（38）が9日、大阪市の中之島公園で「絢香 20th ANNIVERSARY PREMIUM FREE LIVE」を開催した。

2月1日にデビュー20周年を迎え、「原点を思い返すキッカケになる」というフリーライブを10年ぶりに開催。7000人の観衆から「おかえりー」と迎えられると、「ありがとー」と応じた。フリーライブ開催が決まってからというもの「お天気を願っていた。いい天気になって良かった」と澄み渡った空を喜んだが、ステージは真正面から西日が差しこむ状況。「まぶしくてごめんね。なんとか目を開けて歌うからね。もう、晴れすぎ！」と苦笑しながら、デビュー曲の「I believe」や代表曲の「三日月」「にじいろ」などを披露した。

「三日月」では「ちょうど20年前、大阪から上京するときに作った。こんなに聴いてもらえる曲になるなんて想像していなかった。感謝しています」と思いを打ち明け、「帰る場所があるってうれしい」と喜んだ。「にじいろ」ではファンとの大合唱で会場が一体感に包まれた。

さらに6日にリリースしたばかりの新曲「OK！GO！」を初披露するなど全10曲を熱唱。「20年も歌ってこれるなんて、私の曲を聴いてくれる人がいるからここまで続けてくれた。本当にありがとう。もっと頑張るよ」と感謝の気持ちを込め、「今が一番音楽が楽しい」と笑顔を見せた。

今秋にはベストアルバムを発売。9月18日からは全国ツアー「絢香 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR」で全国19都市20公演を回る。ファンに向け「10月25日、大阪城ホールで待ち合わせね。また会おうね」と再会を呼びかけた。