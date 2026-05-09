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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「10km走って650円...!? GW明けの「赤字確定」案件スルーして昼稼働してきた！《Uber Eats・ロケットナウ配達員》」と題した動画を公開しました。今回は、ゴールデンウィーク明けの休日にフードデリバリー配達員として稼働する様子に密着し、単価の現状や効率的な立ち回り術を紹介しています。



動画は、強風が吹き荒れる中、ゴールデンウィーク明けの休日稼働をスタートする場面から始まります。せーけんさんは、前日の夜に都内でデリバリーサービス「ロケットナウ」の単価が爆発し、2時間半ほどで約7000円の売り上げを達成したことを報告。この日も、単価が高いロケットナウの案件を優先的に受注しながら配達を進めます。



一方、「Uber Eats」の案件は鳴るものの、分単価21円前後の最低報酬に近いものが多く、苦戦を強いられます。休憩中には、10kmの配達で651円という案件が画面に表示され、「燃料費は上がる一方なのに」「赤字確定」と、長距離案件の単価下落について嘆く一幕もありました。その後はUber Eatsの案件もこなしつつ、約3時間20分の稼働で合計6517円の売り上げを達成しました。



配達中、商品から漂うカレーの匂いに食欲をそそられたせーけんさんは、稼働を終えるとそのまま「ゴーゴーカレー」へ向かいます。「チキンカツカレー（中盛り）」を注文し、「美味すぎた…」と充実した表情でランチタイムを満喫しました。また、動画の後半では、マクドナルドの紙袋の持ちやすさに関する視聴者からのコメントを取り上げ、配達員ならではの視点で意見を交わしています。



日々の天候や単価変動に応じた、臨機応変な立ち回りが求められる配達員のリアルな日常。フードデリバリーを利用する際や、これから配達員を始めてみたいと考えている方にとって、現場のリアルな声を知ることができる興味深い内容となっています。