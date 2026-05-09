「ブリュワーズ６−０ヤンキース」（８日、ミルウォーキー）

ブルワーズの先発右腕、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手がヤンキース打線を相手に６回２安打で１１三振を奪って３勝目を挙げた。

内容が圧巻だった。初回は先頭グリシャムに１６４キロ、１６５キロ、１６５キロの３連続直球で空振り三振。続くライスも１６５キロ、１６６キロ、１６６キロで３球三振。ジャッジも４球連続の直球で、最後は１６６キロで右直に仕留めた。１０球の平均球速が１６５・４キロ。その後も毎回三振を奪い、１１個中９個が空振り三振だった。

ホワイトソックス・村上宗隆内野手と本塁打王争いを繰り広げるジャッジも２打席連続空振り三振に仕留めた。四回１死は１６４キロ直球、六回１死一塁も１６４キロ直球で空を切らせた。

スライダーも１５０キロ台中盤を計測し、カーブも１４０キロ台と驚異のスピードを誇る２０１センチの長身右腕。今季は４４回を投げて７０三振を奪っており、奪三振率１４・３２とともにＭＬＢトップに立つ。

特に糸を引くような伸びを見せる直球は驚異の球筋を描く。球団公式はこの試合の奪三振シーンとともに、「彼は不公平だ」と投稿した。

ネットでは「なんじゃこの球…」、「怪物ですね」、「ミジオロウスキーがエグすぎる。一体誰が打てるんだよ…」などとコメントがあった。