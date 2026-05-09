ある夜のこと、暗がりの中に一匹の猫がライトに照らされて浮かび上がっていたんだそう。それを見た飼い主さんはゾクッとしてしまったんだとか…。しかし、普段は愛しい飼い猫さん！なぜ、そんなところに居たのでしょうか…！？投稿は、記事執筆時点で表示数3.6万回を突破しています。

【写真：加湿器をつけて寝ていると猫がやってきて…飼い主が恐怖を感じた『ホラーな光景』】

ホラーのような登場ですが…

Xアカウント「我が家のネッコ様たち」に投稿されたのは、なんとも恐ろしい…本当はちょっぴり怖いけどとってもお茶目な姿を見せてくれたフクちゃんの様子です。この日、飼い主さんは加湿器をつけて寝ていたといいます。

部屋の照明も消え、加湿器の小さなライトだけが青白く光っていたとか。そんな暗がりの中、加湿器のライトを真下から浴び、浮かび上がるように現れたのは…フクちゃん。これには飼い主さんも恐怖を感じたそうです。

本当は美意識高い系男子！？

なぜこんな角度からのライトを浴びることになったのでしょう。使い始めたばかりという加湿器の蒸気やライトに惹かれたのかもしれません。何とも可愛らしいです。

暗がりの中から現れたフクちゃんの姿は迫力あるものですが、明るい場所で目撃したら…スチームを浴びている『美意識高い系男子』に見えてしまうフクちゃんなのでした。

投稿には「下からライトが当たってホラー映画の様に見えちゃいますね」「猫ｻﾏは何しても可愛い」とのコメントと共にいいね件数が1900件に迫る勢いです。

この他にもXアカウント「我が家のネッコ様たち」には、フクちゃんと同居猫の花ちゃんの可愛く、そしてクスッと笑える日々の様子がたくさん投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「我が家のネッコ様たち」さま

執筆：さな

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。