フレッシュネス（横浜市西区）のハンバーガーチェーン「フレッシュネスバーガー」が、パクチーを使用した期間限定バーガーシリーズの新商品として「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」を5月13日から期間限定で販売します。

【写真】5倍はヤバイ！ パクチーがハンバーガーに収まっていない！ 衝撃ビジュアルがコレです！ 比較も！

フレッシュネスバーガーでは、2025年12月に「パクチーバーガー総選挙」を開催。今年4月から総選挙で選ばれた、新作部門1位「パクチーチキンバーガー カオマンガイ」、復活部門1位「パクチーチキンバーガー バインミー」を期間限定で販売しています。

今回、同総選挙で惜しくも僅差で選出に至らなかった「グリーンカレー」を、ユーザーの要望が多かったことから追加発売することになったということです。

「パクチーチキンバーガー グリーンカレー」は、2022年のパクチーバーガー初登場時から販売されてきた人気メニュー。店内で1枚ずつ丁寧に揚げたジューシーなクリスピーチキン、ココナッツミルクのまろやかなコク、青唐辛子のキレある辛さが特徴の本格グリーンカレーソース、揚げナス、トマト、スライスオニオン、旬の国産フレッシュパクチーが一度に味わえます。パクチー好きが満足する定番のパクチー3倍に加え、初心者向けの1倍、信者向けの5倍まで、好みに合わせてパクチー量を選べます。

価格はパクチー3倍が850円（税込み）です。