＜速報＞最終組がハーフターン 河本結が単独首位で後半へ 1差2位に福山恵梨、金澤志奈
＜ワールドレディスチャンピオンシップ サロンパスカップ 3日目◇9日◇茨城GC西コース（茨城県）◇6718ヤード・パー72＞国内女子メジャー今季初戦の第3ラウンドが進行している。最終組がハーフターンをし、河本結がトータル1アンダーで単独首位に立っている。
【ライブフォト】寄せ名人・河本結 これぞアプローチの基本ですね
1打差2位タイには福山恵梨、金澤志奈、2打差4位には堀琴音、荒木優奈が続いている。単独首位から出た昨季のステップ・アップ・ツアー賞金女王の大久保柚季は、前半「45」と落としてトータル4オーバー・7位タイ。2打差の2位から出た17歳のアマチュア、オ・スミン（韓国）も「42」と落としてトータル3オーバー・6位で後半に向かっている。朝から風が強く、難しいコンディションになっているこの日、アンダーパーでラウンドをしている選手はいない。トータルアンダーパーも1人だけと、メジャーらしいリーダーボードになってきた。今大会の賞金総額は1億5000万円。優勝者には3000万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
ワールドLサロンパスC リーダーボード
河本結 プロフィール＆戦績
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日本勢5人が決勝進出 米女子リーダーボード
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