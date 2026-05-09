映画監督クリストファー・ノーランが、最新作『オデュッセイア』で初タッグを組んだトム・ホランドに絶賛の言葉を送った。テレビ番組「」にて語っている。

本作は詩人ホメロスによる古代ギリシャ叙事詩を原作に、トロイア戦争ののち、イタカの王オデュッセウスが故郷を目指して過酷な旅に出る物語。荒れ狂う海、怪物、そして神々という試練が、10年にわたる旅路のなかでオデュッセウスに立ちはだかる。

ノーラン作品といえば“時系列のシャッフル”が特徴のひとつだが、本作は原作の時点で「ノンリニアに書かれている」すなわち時系列通りには進んでいかないのが特徴。物語はトロイア戦争のあと、オデュッセウスがいないイタカから始まるというが、ここで重要な役割を担うのがホランドなのだ。

ホランドが演じているのは、マット・デイモン演じるオデュッセウスの息子テレマコス。ノーランは、ホランドを「素晴らしかった。今までに仕事をしたことはなかったけれど、また一緒にやりたい」と早くもラブコールを送っている。「僕以外の誰もが以前から知っていたことですが、彼は本当に、本当に素晴らしかった」。

もちろん、ホランドにとっても『オデュッセイア』はかけがえのない経験だったようで、過去には「間違いなく人生最高の仕事」といい、最近も「すさまじい傑作。僕のことは抜きにして、本当に素晴らしい。こんな映画は観たことがない」「この映画に出演できたことは俳優としての誇り。クリスに心から感謝しています」とのだ。

ノーラン作品は“常連組”の存在でもおなじみで、本作主演のマット・デイモンは『インターステラー』（2014）『オッペンハイマー』（2023）に出演したほか、妻ペネロペ役のアン・ハサウェイは『インターステラー』『ダークナイト ライジング』（2012）、アンティノオス役のロバート・パティンソンは『TENET テネット』（2020）からの続投。ベニー・サフディ、エリオット・ペイジ、ヒメーシュ・パテルも過去作からのカムバックだ。

今回をきっかけに、ホランドも“ノーラン組”の一員となるかもしれない。もしや『スパイダーマン』シリーズ以来の、キャリアの大きな飛躍点となるか？

映画『オデュッセイア』は2026年9月11日（金）全国公開。

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