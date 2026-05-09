【「ファイブスター物語」第19巻】 5月9日発売 価格：1,650円 【「月刊ニュータイプ 2026年6月号」】 5月9日発売 価格：950円

第19巻の書影／（C）EDIT

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KADOKAWAは、デザイナー・永野護氏によるマンガ「ファイブスター物語」第19巻を5月9日に発売した。価格は1,650円。また、発売を記念したPVも同日公開されている。

「ファイブスター物語」は「月刊ニュータイプ」にて連載中の作品。ジョーカー太陽星団を舞台に、騎士や人工生命体のファティマ、巨大ロボット、そして神々や市井の人々がそれぞれの時代で躍動する姿を描く大河的なドラマが展開される。公開されたPVでは、川村万梨阿さんがCVを担当している。

□Youtube「『ファイブスター物語』コミックス第19巻発売記念PV（CV：川村万梨阿）」のページ

また、同日発売の「月刊ニュータイプ 2026年6月号」の表紙も永野護氏による「GTMシュペルター」の描き下ろしイラストが飾っているほか、第19巻発売記念特集も掲載。第19巻と連載中のエピソードから男女3組の歩みをプレイバックするほか、永野護氏が読者からの質問に答える「一問一答」企画が実施される。

さらに、付録として両面イラストクリアファイル（カイエン＆アウクソー／GTMシュペルター）と両面B2ポスター（「ファイブスター物語」単行本第19巻／第17巻カバーイラスト）が付属する。

月刊ニュータイプ6月号表紙