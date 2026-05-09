「レンジャーズ１−７カブス」（８日、アーリントン）

カブスが快勝で今季２度目となる破竹の１０連勝を決めた。鈴木誠也外野手は四回の第２打席で貴重な追加点となる７号２ランを放つなど、３打数１安打２打点、２四球で打線を牽引した。

１点リードの四回だった。先頭のハップが四球で歩くと、鈴木は２球で追い込まれたが粘りに粘った。最後はフルカウントからの８球目、１５２キロのシンカーを完璧に捉えると打球はバックスクリーン左へ完璧に伸びていった。

フルスイングした鈴木は打席で打球を見つめながら走り出し、スタンドインすると右手を突き上げた。リードを３点に広げる価値ある一撃。連勝中の勢いを加速させるようなアーチだ。

カブスは初回に絶好調のコンフォートが二塁打を放ってチャンスメークすると、ハップの適時打で先制。２点差に迫られた直後の六回にはクロウアームストロングのタイムリーで突き放し、七回の一挙３得点でダメ押しした。コンフォートはマルチ安打で打率を・３７５へ上昇させた。

投げては今季初先発のブラウンが４回無失点の快投を見せると、リリーフ陣もしっかりとバトンをつないでリードを守り切った。チームは本拠地で歴史的な１５連勝を飾って敵地へ移動してきたが強さは陰りを見せず。ついに今季最長タイとなる２桁１０連勝へ伸ばした。

カブスは今季、４月１４日から２４日まで１０連勝をマークしており、今季２度目の大型連勝。貯金も最多の１５とした。