「AIを導入すれば勝てる」と盲信する50代経営陣の悲劇…現場を凍りつかせた”大きな誤解”と、独り勝ちする企業の「意外すぎる共通点」

「競合他社に遅れるわけにはいかない」「これからはAIの時代だ」

経営会議でそんな号令が飛び、全社員に生成AIのアカウントが一斉に配られる。キックオフが開かれ、社内は一時的な盛り上がりを見せる。

だが数ヶ月後、現場のリアルな声を拾うと、期待していた「業務半減」といった魔法は起きていない。「使い方がわからず誰もログインしていない」「AIの適当な文章のせいで逆に確認と手戻りが増えた」「ミスが起きても誰も責任を取らない」といった悲鳴が聞こえてくる。

AIは導入しただけでは動かない...。

前編記事『「AIですぐ終わりました」とドヤ顔の新入社員がまったく使い物にならない...AI時代の「不都合な真実」』では、AIによる安易な効率化が若手の「試行錯誤する機会」を奪い、結果として人が育ちにくくなる職場の危うさについて解説してきた。

前編でも触れたように、目的やルールが曖昧なまま現場にAI活用を丸投げすれば、現場に残るのは成果ではなく混乱だ。AI導入によって圧倒的な生産性を手にする企業と、コストだけをかけて終わる企業。その差はいったいどこにあるのか。

本記事では、そこからさらに視点を広げ、個人の育成ではなく、組織の運用設計に焦点を当てていきたい。2500社以上のAI導入支援に携わってきた株式会社SHIFT AI代表取締役・木内翔大氏に、現場で実際に起きていることを聞く。

「AIを導入したのに誰も使わない」企業の盲点

AI導入で一番多く、そして一番もったいない失敗は、「便利なツールさえ渡せば、現場の社員が勝手に工夫して使いこなすだろう」という経営陣の勘違いだ。

社員に「業務効率化に使ってみて」とライセンスを渡す。現場はとりあえず画面を開いてみるが、プロンプトの入力欄を前に「一体何を聞けばいいのか」がわからずにフリーズする。ExcelやWordのように最初から「枠」が用意されているツールと違い、AIは人間の意図がなければタダの空箱に過ぎないからだ。

結局、今日の天気や適当な雑学を聞いてみて「ふーん、こんなものか」と画面を閉じる。自分の実務にどう生きるのか分からないため、すぐに誰も触らなくなる。導入の失敗はツールの性能ではなく、運用設計の不足で起きるのだ。

「私たちが支援してきた中でも、『ツールを配っただけで終わる』パターンが一番多いです。議事録の要約に使うのか、営業リストの整理に使うのか。何のために使うのかという目的が現場に落ちていないと、指示の出し方も分からず、『結局うちの業務には使えない』と諦めてしまうケースが続出します」（木内氏、以下同）

AI導入の成否は、現場でなく社長で決まる意外な理由

AI活用が組織に定着するかどうかを分ける最大の要因は、現場のITリテラシーや高額な研修ではない。シンプルに「経営トップが自分自身でAIを使っているかどうか」だ。

うまく回る企業は、社長や役員が日常的にAIを使い、その結果を社内チャットなどで気さくに共有している。「AIに質問したら、こんなトンチンカンな答えが返ってきたよ」とトップ自らが失敗や試行錯誤を笑い話にするからこそ、現場も「多少間違えても大丈夫なんだ」と心理的安全性を保ちながらAIを試せる。

一方、経営層が「自分はよく分からないから現場でよろしく頼む」と丸投げする企業では、誰もリスクを取りたがらず、責任の押し付け合いになる。

「うまくいく企業と手戻りが増える企業の差は、社長が使っているかどうかに尽きます。現場任せにすると、誰も責任を取れないので活用は確実に止まります。AI導入はシステム部門の技術導入ではなく、経営の問題です。トップに当事者意識がなければ、組織は絶対に変わりません」

AI導入が空回りする企業に足りない“ひと言”

前編の「AIの書いたコードを鵜呑みにした新人」の話にも通じるが、実務トラブルの多くはAIの能力への過信から起きる。

人間が書いたようなもっともらしい日本語がすぐに出てくると、人は「このままコピペで使えるのではないか」と錯覚してしまう。

さらに厄介なのは、AIの文章は一見するとロジカルで説得力があるため、人間のチェックの目をすり抜けやすいことだ。これを放置すると、AIが作り上げた嘘の情報を、そのままクライアントへ送るような品質事故につながる。

「社員に最初に伝えるべきは『AIは間違える』のひと言です。これを共有するだけで、事故の8割は防げます。AIは完璧な正解を出すものではなく、人間が最後に確認するための『叩き台』を作るツールだという前提を置く。使い方を教える前に、どう向き合うかを伝える順番が重要です」

また、意欲的で前向きな企業ほど「あれもこれも」と手を広げて失敗する。議事録の要約、顧客へのメール、企画書作成、問い合わせ対応。すべての業務を一気に変えようとすれば現場は混乱し、ルールばかりが増えてパンクする。

「成功する企業は、最初の対象業務を極端に絞っています。『まずは経営会議の議事録だけ』といった具合に1つの業務に限定し、小さな成功体験と時短効果を現場に積ませてから横展開します。焦って広げるとすべてが中途半端になるので、まず1つだけでいい。この地味な鉄則を守れる企業が強いのです」

AI導入でラクになるほど、失ってはいけないもの

では、最初に選ぶべき業務は何か。「繰り返しが多く、判断の余地が少ない業務」だ。議事録の要約や社内FAQなどはすぐに効果が出て、社内でも「AIは便利だ」という空気を作りやすい。

「ただ、何でもかんでも最初からAIに任せればいいかというと、そうではありません。むしろAIに振らないほうがいい仕事もあります。典型的なのが、相手との信頼関係がすごく大事な業務です。

それこそ、大事なお客さまへの最初のフォローだったり、クレーム対応の最初の一報だったりですね。こういうところをAIで効率化すると、短期的にはラクでも、長期的には企業の強みである信頼を失ってしまう可能性があります」

「まずは使って慣れる」ことは大切だが、組織の規模に応じたルールなしに無制限に広げるのは危険だ。

中小企業なら「個人情報や機密情報は入力しない」という簡単なルールから走り始められる。だが大企業となれば、扱う情報の重みも関わる人数も桁違いだ。利用目的や禁止事項、承認フローをしっかり決めておく必要がある。

「ルールと聞くと、現場の自由を縛るものと思われるかもしれませんが、実際は逆です。断崖絶壁の山道にガードレールがないと、怖くて誰も車を走らせられませんよね。最低限のガードレールがあるからこそ、現場は安心してAIという車のアクセルを踏めるのです」

AI時代に問われているのは採用するツールの性能ではない。それを使う「人」と「組織」をどうデザインするかという、経営そのものなのだ。

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