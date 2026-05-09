さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。本稿では、2026年5月に開催されるKDDIの「au PAY」などでお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。ポイント還元時のポイントは、Pontaポイント。

Vドラッグとドトールグループの買い回りで1000ポイント当たる

Vドラッグとドトールグループの各対象店舗で、それぞれ1回200円以上をau PAY（コード支払い）で決済すると、100Pontaポイントが1000名に当たる。外れた場合でも3ポイントが進呈される。期間は5月1日～31日。

対象店舗は愛知・岐阜・富山・静岡・三重・福井・石川・兵庫・京都・滋賀のVドラッグのドラッグストア各店およびドトールコーヒーショップとエクセルシオール カフェ。抽選・当選は共に1au IDあたり1回まで。

UCCグループで使える100円引きクーポンを配布中

UCCグループ対象店舗での1回700円（税込）以上のau PAY（コード支払い）利用時に使える100円割引クーポンが、au PAYアプリで配布されている。配布・利用期間は5月31日まで。対象店舗は、全国の上島珈琲店、UCC Cafe Plaza、Cafe Lounge Gate 53。クーポンは1au IDあたり1回まで使用できる。

アート引越センターで使える500円引きクーポンを配布中

アート引越センターでの1回7万7000円以上のau PAY（コード支払い）利用時に使える500円割引クーポンがau PAYアプリで配布されている。配布・利用期間は7月31日まで。クーポンは1au IDあたり月に1回まで、期間中は3回まで使用できる。なお、一部の営業所ではクーポンを使用できない。

また、au PAYのキャンペーンページから見積もり画面に進み、見積もり取得のうえau PAY（コード支払い）で決済すると、引越基本料金（車両費＋人件費）が25％オフとなり、引越資材（段ボール最大30枚／ガムテープ2個）を無料でもらえる。

エアトリで最大10％還元

エアトリで、国内航空券を1回5000円以上au PAY（ネット支払い）で決済すると、200円ごとに最大10％分のポイントが還元される。期間中の還元上限は、1au IDあたり5000ポイント。参加には期間中のエントリーが必要で、エントリーと決済の順番は問われない。期間は4月17日～5月14日。