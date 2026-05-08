【5月8日のB2PO結果】神戸がセミファイナル先勝…横浜EXはボイド45得点、3P12本成功の新記録も敗戦

5月8日、GLION ARENA KOBEで「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」セミファイナルGAME1の神戸ストークス（第1シード）vs横浜エクセレンス（第5シード）が行われ、神戸が112－106で勝利した。

レギュラーシーズンで平均得点数トップ2だった顔合わせということもあり、第1クォーターから点の奪い合いとなった。神戸はベンチスタートだった野溝利一が立て続けに長距離砲を射抜き、第1クォーターの出場時間約4分だけで11得点と、チームを勢いづけた。

神戸の9点リードで迎えた後半は、さらにペースが上がり乱打戦に。神戸がヨーリ・チャイルズとルーク・メイの連続得点で突き放しにかかれば、横浜EXはB2得点王のトレイ・ボイドが連続3ポイントで応戦。第3クォーター終盤にはリードチェンジも起こった。しかし、第4クォーターに入ると、寺園脩斗の4連続得点で神戸がリードを拡大。最後はフリースローを落とさずスコアを伸ばした神戸に軍配が上がった。

ホームで先勝した神戸は、寺園がフリースロー13本の成功を含む30得点9アシストでチームをけん引。チャイルズは29得点13リバウンドでダブルダブル、ベンチスタートだったメイも18得点9リバウンドと存在感を示した。

横浜EXはボイドがレギュラーシーズンも含めてB2史上最多となる12本もの3ポイントを成功し、ゲームハイとなる45得点を挙げる大活躍。エライジャ・ウィリアムスが18得点、キャプテンの大橋大空も12得点と援護したが、終盤の攻防で再逆転には至らず。ファイナル進出へ後がなくなった。

明日5月9日は、東地区で優勝争いを繰り広げた信州ブレイブウォリアーズと福島ファイヤーボンズによるセミファイナルGAME1も含め、2カードが開催される。

▼5月8日のPO試合結果



神戸ストークス 112－106 横浜エクセレンス

▼5月9日のPO試合予定



信州ブレイブウォリアーズ vs 福島ファイヤーボンズ（14時5分開始）



神戸ストークス vs 横浜エクセレンス（16時5分開始）





【動画】神戸vs横浜EXのGAME1ロングハイライト映像