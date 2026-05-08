　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

66812.85　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
65397.31　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
64972.41　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
63719.05　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

62713.65　　★日経平均株価8日終値

62553.86　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
61363.04　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
60856.31　　均衡表転換線(日足)
60800.06　　6日移動平均線
60625.26　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
59710.41　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92　　新値三本足陰転値
57753.67　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
57531.46　　25日移動平均線
56866.96　　13週移動平均線
56825.03　　均衡表基準線(日足)
56825.03　　均衡表転換線(週足)
55711.32　　75日移動平均線
55663.22　　均衡表基準線(週足)
54949.71　　均衡表雲下限(日足)
54437.67　　ボリンジャー:-1σ(25日)
54144.30　　26週移動平均線
54023.51　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53926.45　　均衡表雲上限(日足)
51343.87　　ボリンジャー:-2σ(25日)
51180.05　　ボリンジャー:-2σ(13週)
50534.93　　ボリンジャー:-1σ(26週)
49970.99　　200日移動平均線
48336.60　　ボリンジャー:-3σ(13週)
48250.08　　ボリンジャー:-3σ(25日)
46925.56　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46621.81　　均衡表雲上限(週足)
43316.18　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　81.95(前日64.41)
ST.Slow(9日)　　63.58(前日56.86)

ST.Fast(13週)　 93.61(前日93.98)
ST.Slow(13週)　 89.75(前日89.88)

［2026年5月8日］

株探ニュース