【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(8日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
66812.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
65397.31 ボリンジャー:＋3σ(13週)
64972.41 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63719.05 ボリンジャー:＋2σ(25日)
62713.65 ★日経平均株価8日終値
62553.86 ボリンジャー:＋2σ(13週)
61363.04 ボリンジャー:＋2σ(26週)
60856.31 均衡表転換線(日足)
60800.06 6日移動平均線
60625.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
59710.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
57753.67 ボリンジャー:＋1σ(26週)
57531.46 25日移動平均線
56866.96 13週移動平均線
56825.03 均衡表基準線(日足)
56825.03 均衡表転換線(週足)
55711.32 75日移動平均線
55663.22 均衡表基準線(週足)
54949.71 均衡表雲下限(日足)
54437.67 ボリンジャー:-1σ(25日)
54144.30 26週移動平均線
54023.51 ボリンジャー:-1σ(13週)
53926.45 均衡表雲上限(日足)
51343.87 ボリンジャー:-2σ(25日)
51180.05 ボリンジャー:-2σ(13週)
50534.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
49970.99 200日移動平均線
48336.60 ボリンジャー:-3σ(13週)
48250.08 ボリンジャー:-3σ(25日)
46925.56 ボリンジャー:-2σ(26週)
46621.81 均衡表雲上限(週足)
43316.18 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 81.95(前日64.41)
ST.Slow(9日) 63.58(前日56.86)
ST.Fast(13週) 93.61(前日93.98)
ST.Slow(13週) 89.75(前日89.88)
［2026年5月8日］
株探ニュース
66812.85 ボリンジャー:＋3σ(25日)
65397.31 ボリンジャー:＋3σ(13週)
64972.41 ボリンジャー:＋3σ(26週)
63719.05 ボリンジャー:＋2σ(25日)
62713.65 ★日経平均株価8日終値
62553.86 ボリンジャー:＋2σ(13週)
61363.04 ボリンジャー:＋2σ(26週)
60856.31 均衡表転換線(日足)
60800.06 6日移動平均線
60625.26 ボリンジャー:＋1σ(25日)
59710.41 ボリンジャー:＋1σ(13週)
59284.92 新値三本足陰転値
57753.67 ボリンジャー:＋1σ(26週)
57531.46 25日移動平均線
56866.96 13週移動平均線
56825.03 均衡表基準線(日足)
56825.03 均衡表転換線(週足)
55711.32 75日移動平均線
55663.22 均衡表基準線(週足)
54949.71 均衡表雲下限(日足)
54437.67 ボリンジャー:-1σ(25日)
54144.30 26週移動平均線
54023.51 ボリンジャー:-1σ(13週)
53926.45 均衡表雲上限(日足)
51343.87 ボリンジャー:-2σ(25日)
51180.05 ボリンジャー:-2σ(13週)
50534.93 ボリンジャー:-1σ(26週)
49970.99 200日移動平均線
48336.60 ボリンジャー:-3σ(13週)
48250.08 ボリンジャー:-3σ(25日)
46925.56 ボリンジャー:-2σ(26週)
46621.81 均衡表雲上限(週足)
43316.18 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 81.95(前日64.41)
ST.Slow(9日) 63.58(前日56.86)
ST.Fast(13週) 93.61(前日93.98)
ST.Slow(13週) 89.75(前日89.88)
［2026年5月8日］
株探ニュース