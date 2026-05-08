猫伝染性腹膜炎とは？

猫伝染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis：FIP）は、猫腸コロナウイルス（FCoV）の変異によって引き起こされる重篤な疾患です。

FCoVは多くの猫が保有するありふれたウイルスですが、ごく稀に体内で変異し、FIPを発症させます。

なぜ一部の猫でのみ変異が起きるのかは完全には解明されていませんが、猫のストレスなどが発症のスイッチとして関与していると考えられています。

そしてFIPは主に「ウエット型（滲出型）」と「ドライ型（非滲出型）」の2つのタイプに分類され、それぞれに異なる症状があらわれるのも特徴のひとつです。

発症しやすいのは、生後半年～2歳の若い猫や、免疫力が低下した高齢猫。また多頭飼育の環境や保護施設など、多くの猫が密接に生活する場所ではリスクが高まる傾向にあります。

かつては不治の病とされてきましたが、近年は治療薬の登場により、完治を目指せるケースも増えてきています。

FIPは決して珍しい病気ではありません。すべての猫の飼い主が知っておくべき疾患のひとつといえるでしょう。

猫伝染性腹膜炎の原因と症状

原因

FIPの原因は「猫腸コロナウイルス（FCoV）」と呼ばれるウイルスです。

ただしこのウイルス自体は珍しいものではなく、多くの猫が感染しても無症状、または軽い下痢で済む場合がほとんどです。

問題となるのは、このウイルスが猫の体内で突然変異を起こし、強い病原性を持つ「FIPウイルス」へ変化すること。

変異したウイルスに対し体の免疫反応がうまくいかないと、FIPを発症するといわれます。

ちなみに変異ウイルスの元となる「猫腸コロナウイルス」の感染は主に経口や経鼻から起こり、糞便や唾液を介して広がるとされています。

多頭飼育やストレス環境、免疫力の低下なども発症リスクに関係していると考えられているため、注意が必要です。

症状

FIPの症状は大きく「ウェットタイプ」と「ドライタイプ」に分かれ、それぞれで現れ方が異なります。

ウエット型

腹腔や胸腔に液体が貯留 腹部の膨満 呼吸困難

など

ドライ型

臓器への肉芽腫形成 神経症状 眼症状

など

いずれのタイプでも進行すると体重減少や下痢嘔吐により衰弱が進み、命に関わる状態になるため、早期に異変に気づくことが重要です。

猫伝染性腹膜炎の最新の治療法は？

日本におけるFIPの治療は、かつての「致死率ほぼ100％」から「寛解を目指せる病気」へと劇的に変化しました。

現在、国内では以下のような抗ウイルス薬による治療が行われます。

GS-441524およびレムデシビル

重症時は注射（レムデシビル）、状態が安定していれば経口薬（GS製剤）を用いるのが一般的で、通常84日間（12週間）の継続投与が行われます。

モルヌピラビル

他の薬剤に代わる選択肢として、比較的安価に処方されるケースも増えています。

国内では未承認の薬剤を獣医師の判断で「未承認薬」として個人輸入・処方する形が中心です。

そのため治療費は高額となり、くわえて「動物病院ならどこでも」「獣医師なら誰でも」治療が行えるわけではありません。

とはいえ、治療を行えば生存率は80～90％以上に向上します。FIPの寛解を目指すなら早期発見と、FIP治療に詳しい病院での適切な診断が鍵といえるでしょう。

まとめ

FIPは猫にとって命に関わる重篤な疾患ですが、治療法の登場により、以前よりも希望が持てる時代になりました。

重要なのは異常を早期に発見し、速やかに動物病院を受診することです。愛猫に食欲不振や発熱、腹部膨満などの症状が見られたら、すぐに獣医師に相談しましょう。

FIPについて正しい知識を持ち、愛猫の健康を守るための正しい判断ができるよう、今回紹介したことをぜひ役立ててくださいね。

(獣医師監修：葛野莉奈)