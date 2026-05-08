お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（49＝写真）がGW中に、登録者数220万人超えのYouTuber、カノックスター（29）の動画に出演。「嫌いな芸人の方いますか？」と話を振られた尾形は、「1人だけいるのよ」「これを言っておいしくなるのも嫌なぐらいなんよ」などと、ピー音をかぶせて実名を明かした。さらに「俺が見た芸人というか、人間の中で一番やばい人間だと思う。俺は大嫌い」などと畳みかけていた。

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尾形の発言がネットニュースになるや、ネット上は賛否両論でカンカンガクガク。《大変な目に遭いメンタルもやられますので、気をつけてください》《芸能界の膿はどんどん出したほうがいい》なんて好意的な声もある一方で、《（匿名にして）自分たちだけが喜んでるのは普通にイラつく》《再生数稼ぎたいだけでしょ》なんて冷ややかな見方も。動画は5月7日現在で「80万回視聴」となっている。

「案の定というか、ネット上では尾形さんの証言を基に“犯人捜し”が始まって、すでに数人のベテラン芸人の実名が取りざたされています。そのせいで、《関係ない人が炙り出されたりして迷惑この上ない》《正直発言した本人も下げる行為だと思うよ》などと尾形さん本人を批判する声も上がり始めています」とスポーツ紙芸能デスクがこう続ける。

「さまざまな実名、臆測が飛び交って、何の根拠もないのに事実として独り歩きして炎上している。SNSで一気に拡散される今のご時世、内輪の匿名トークは百害あって一利なし。無関係なのに疑惑の目を向けられた芸能人はもちろん、尾形さんを見る世間の目まで変わってしまう。すでに人気芸人の尾形さんが炎上狙いとは思えませんし、一生懸命、リップサービスしたつもりだったのでしょう」

在京キー局プロデューサーもこう口を揃える。

「過去に“パワハラ疑惑”で干された芸人さんもいましたけど、今のテレビ業界は、実名で勇気ある告発をしようが、匿名で噂話をしようが、とにかく波風を立ててほしくないんです。実は繊細で気の優しい尾形さんにとってみれば予想外の炎上でしょうが、今後のキャリアの妙な足かせにならなければいいのですが……」

口は災いの元、人を呪わば穴二つ？

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