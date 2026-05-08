4月16日に事業を停止し、弁護士に破産申請を一任していた（株）The TCG（台東区）は5月1日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には野口徹晴弁護士（須藤綜合法律事務所、千代田区有楽町1−9−4）が選任された。

負債総額は債権者約200名に対して約4億円が見込まれる。



トレーディングカードショップ「The TCG Shop AKIHABARA 本店」を経営し、カードの買取・販売を手掛けていた。当店は2026年2月にカードの買取を開始し、3月にオープンしていた。しかし、カードの価格相場の影響で、買取額よりも低い金額での販売を行い、さらに、買取代金の支払原資を確保するため、買取在庫を早期で低価格での販売を行っていたとされ、資金繰りが限界に達し、今回の措置となった。



SNS上では当店へのカード売買に関するトラブルが表面化している。破産管財人は東京商工リサーチの取材に対し「今後、カードや金員の流れなど調査を行っていく」とコメントした。



なお、他のThe TCG Shopの運営会社は、The TCGと資本関係はなく、営業を継続している。



※（株）The TCG（TSRコード:036211303、法人番号:8011701027430、台東区元浅草1−6−12、設立2024（令和6）年7月、資本金100万円）