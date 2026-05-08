MacBook Neo 256GB インディゴが上位3位以内に ノートPC人気ランキングTOP10 2026/5/8
「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、ノートPCの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 MacBook Neo 256GB インディゴ
MHFF4J/A（アップル）
4位 MacBook Neo 256GB シルバー
MHFA4J/A（アップル）
5位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
6位 MacBook Neo 256GB ブラッシュ
MHFH4J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MDH74J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー
MDHH4J/A（アップル）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MDHE4J/A（アップル）
10位 MacBook Neo 256GB シトラス
MHFD4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 FMV Note A A53-K3 ブライトブラック
FMVA53K3BA（富士通）
2位 FMV Note A A53-K3 ファインシルバー
FMVA53K3SA（富士通）
3位 MacBook Neo 256GB インディゴ
MHFF4J/A（アップル）
4位 MacBook Neo 256GB シルバー
5位 LAVIE N16 ネイビーブルー
N1635/KAL（NEC）
6位 MacBook Neo 256GB ブラッシュ
MHFH4J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル シルバー
MDH74J/A（アップル）
7位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル スカイブルー
MDHH4J/A（アップル）
9位 MacBook Air Retinaディスプレイモデル ミッドナイト
MDHE4J/A（アップル）
10位 MacBook Neo 256GB シトラス
MHFD4J/A（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。