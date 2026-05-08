◆米女子ゴルフツアー みずほアメリカズ・オープン 第１日（７日、ニュージャージー州マウンテンリッジＣＣ（６７３５ヤード、パー７２）

第１ラウンドが行われ、畑岡奈紗（アビームコンサルティング）が５バーディー、２ボギーで３アンダーの６９をマークし、首位と３打差の６位と好発進した。

日本勢は１３人が出場。７番でホールインワンを達成した勝みなみ（明治安田）、原英莉花（ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス）が２アンダーの１０位。古江彩佳（富士通）は１アンダーの２０位、西郷真央（島津製作所）、岩井明愛（あきえ、ホンダ）、馬場咲希（サントリー）はイーブンパーの３７位に続いた。

竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は１オーバーの５６位、山下美夢有（花王）は２オーバーの６９位、吉田優利（エプソン）は３オーバーの８３位。岩井千怜（ちさと、ホンダ）と笹生優花（アース製薬）は４オーバーの９４位、桜井心那（王子ホールディングス）は７オーバーの１１４位と出遅れた。

アンドレア・リー（米国）が６アンダーの６６をマークし、単独首位発進を決めた。