夏が近づき、高校野球の春季大会は上位の顔ぶれが出そろい始めた。社会人は各地で大会が開かれ、大学の春季リーグも大詰めだ。今回の「アマ野球のせかい」は、デイリースポーツが独自で選んだ今秋ドラフト候補の近況を特集。明大・福原聖矢捕手（４年・東海大菅生）は打てる捕手として評価を集めている。

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明大・福原が開幕戦から安打を量産し、スカウトからの評価はうなぎ上りだ。身長１６７センチ、体重７４キロと小柄ながら持ち味を最大限に発揮して存在感を増している。

開幕戦だった４月１１日の東大戦は３安打１打点で、訪れたスカウト陣に「これから見ていきたい選手」と言わしめた。同２６日の慶大戦では適時二塁打を含む２安打４打点。開幕から４試合連続安打とし、巨人・木佐貫スカウトは「走攻守でレベルが高い。機敏な動けるキャッチャー。去年の優勝の経験をしていて経験値も高い」と評価した。

第４週を終えた時点で３０打数１１安打、打率・３６７でリーグ２位と高順位を維持。３四球に７打点１盗塁と貢献。ここまで先発マスクをかぶり続けており、冷静な判断ができるのも魅力だ。

◆福原 聖矢（ふくはら・せいや）２００４年７月３０日生まれ、２１歳。沖縄県八重瀬町出身。１６７センチ、７４キロ。右投げ右打ち。東風平小１年から世名城ジャイアンツで野球を始め、６年時はＵ−１２日本代表としてアジア選手権優勝。東風平中では安仁屋ヤングスピリッツでプレーしＵ−１５日本代表。東海大菅生２年時に正捕手として春夏連続甲子園出場。大学では２年春に代打でリーグ戦デビュー。５０メートル走６秒２、遠投１０５メートル、二塁送球１秒７。