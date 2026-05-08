G1・宝塚記念

6月14日に行われる中央競馬のG1・宝塚記念（阪神芝2200メートル）のファン投票が7日にスタートした。JRAがキービジュアルとともにXで発表すると、ファンから様々な声が上がった。

ファン投票は今月24日の午後11時59分まで。WEB限定で、14日に第1回中間発表、21日に第2回中間発表が行われ、最終結果は28日に発表される。

JRA所属の現役競走馬（3歳以上）を1〜10頭まで選んで投票。第2回特別登録（出馬投票）を行った中央馬の中から、ファン投票による得票数の多い上位10頭が優先出走権を得る。

JRA公式Xが「#宝塚記念 ファン投票スタート！」として告知。今年のキービジュアルは、昨年の同レースを制したメイショウタバルと武豊騎手で、X上のファンからは様々な声が上がった。

「キービジュにどーーーんとタバルなのがうれしすぎてぇ……」

「うおおおおおおおおおお！！ さすが」

「うわぁぁぁぁ…どうしよう… 10頭じゃ足りない！！！」

「もうそんな季節ですか…」

「忘れないようにしないと！！！」

「国民の義務を果たした」

昨年の宝塚記念はベラジオオペラが22万8950票で最多。レースは2着だった。



（THE ANSWER編集部）