日本の美しき伝統が”物言う株主”に潰される「最大のピンチ」か…陶磁器ブランド「ノリタケ」が《祖業撤退》を迫られた「シンプルな理由」

「ノリタケの食器が消える？」ネット上で戦慄

明治の創業以来、日本の食卓に「気品」を添え続けてきた世界最高峰の陶磁器ブランド「ノリタケ」。その美しき伝統がいま、東京・港区に本拠を置く新興の《物言う株主》によって揺さぶられている。

「不採算なら、祖業（食器事業）から撤退すべきだ」

冷徹な資本の論理を突きつけるアクティビストに対し、SNS上では「伝統を壊すな」「これだからハゲタカは……」と激しい怒りの声が渦巻いている。6月の株主総会を前に、名古屋の老舗名門企業で何が起きているのか。伝統のブランドを守るべきか、それとも「株主の利益」を最優先すべきか。いま、日本企業のあり方を問う巨大な火種が燃え上がっている。

2026年4月。ゴールデンウィークを目前に控えた東京・兜町に、一本のニュースが衝撃を走らせた。投資ファンド「ストラテジックキャピタル（以下、SC）」が、ノリタケ（旧ノリタケカンパニーリミテド）に対し、きわめて過激な株主提案を行ったというのだ。

その内容は、ノリタケのファンであれば耳を疑うものだった。SCはノリタケの株を約9％保有し、経営陣に対し「不採算の事業については、たとえそれが創業以来の看板事業であっても撤退を検討すべきだ」と迫ったのである。

ノリタケの「祖業」とは、言うまでもなくあの美しい陶磁器、食器事業だ。

明治時代、森村市左衛門が「日本の優れた製陶技術を世界へ」という志を抱いて輸出向け磁器を製造したのがノリタケの始まりである。以来120年以上、ノリタケは日本初の白色硬質磁器を完成させ、世界中の王室や迎賓館、富豪の邸宅で愛されてきた。名古屋が誇る、日本のモノづくりの象徴といっても過言ではない。

なぜ「物言う株主」は牙をむいたのか

その「顔」とも言える事業を、東京の投資ファンドが「儲からないからやめろ」と一喝したのだ。この報道が流れるやいなや、X（旧ツイッター）をはじめとするSNSでは、猛烈な拒絶反応が巻き起こった。

「歴史あるノリタケのような企業は、自己資本比率を高め、安全性を重視して会社を守っている。ハゲタカが効率ばかりを求めて、伝統あるモノづくりを壊すのは日本の国益を損なう」 「素敵な名古屋の技術がなくなる。こういうのは本当にやめてほしい」 「短期的な利益しか見ない連中は、本質的にはイナゴだ」

ファンの叫びは、単なる感情論ではない。そこには、効率化の名の下に日本の美徳や技術が次々と切り売りされていくことへの、根源的な恐怖がにじみ出ている。

一方で、SC側にも彼らなりの「正義」がある。彼らが問題視しているのは、ノリタケという企業の「お金の使い方の下手さ」だ。

経済に詳しくない方のために、彼らが主張する専門用語を噛み砕いて解説しよう。まず、SCが激しく攻撃しているのが、ノリタケの「PBR（株価純資産倍率）」の低さだ。

これをわかりやすく言えば、「会社の解散価値」のことである。たとえば、ノリタケが持っている土地や建物、機械などをすべて売り払って、銀行預金もすべて現金化したとする。その合計額（純資産）よりも、市場でついている株価の総額（時価総額）のほうが安かったり、トントンだったり、わずかに上回る程度の低い状態が続いていたのだ。

つまり、投資家の目から見れば「そのまま営業を続けるよりも、今すぐ会社を解散して資産を山分けしたほうが得だ」と判断されているに等しい。SCの加藤楠副社長は、日本経済新聞の取材に対し、「依然としてかなり割安。日本株の平均くらいは目指してほしい」と、ノリタケの経営陣にハッパをかけている。

「赤字の食器事業」は本当に不要なのか

さらにSCは、「DOE（株主資本配当率）8％」という、これまた聞き慣れない提案を突きつけた。

通常、配当金というのは「その年に儲かった利益（純利益）」の中から支払われる。これを「配当性向」と呼ぶ。しかしSCが求める「DOE」は、「これまでに会社が貯め込んできた内部留保（貯金）を含めた資本」の中から、「一定の割合を配当しろ」という要求だ。

「今年いくら儲かったかに関わらず、持っている貯金から毎年ドカンと配当を出しなさい」と言っているのである。ノリタケは自己資本比率（総資産に占める貯金の割合）が70％を超えており、SCに言わせれば「お金を溜め込みすぎて、使い道に困っている贅沢な会社」に見えているわけだ。

そして、今回の騒動の最もセンシティブな核心部分が、「食器事業からの撤退」提案だ。

実は、ノリタケの業績を詳しく見てみると、私たちがイメージする「食器のノリタケ」の姿とは異なる実像が浮かび上がってくる。現在のノリタケは、食器で稼いでいる会社ではない。陶磁器製造で培った技術を応用した「工業機材」や「セラミック・マテリアル」、あるいは「エンジニアリング」といったハイテク分野が利益の柱なのだ。

対して、看板である食器事業は、過去10期のうち9期が赤字という厳しい状況にある。2025年9月の中間決算でも、3億円を超える赤字を出している状態だ。

ファンと投資家の間に生じた深い溝

SCの論理は明快だ。 「食器事業は会社の『顔』かもしれないが、上場企業である以上、赤字を垂れ流して株主の資産を食いつぶすのは許されない。立て直せないなら、伝統だろうが祖業だろうが切り捨てろ」

これこそが、伝統を重んじるファンや従業員と、利益を追求する投資家との間の深い溝となっている。

Xでの反発は、まさにこの「冷徹な数字」に対する「熱い情念」のぶつかり合いだ。 「文化や技術の継承は、収支ありきじゃない」 「嫌なら投資しなきゃいい」 という声は、多くの日本人の胸に響くだろう。しかし、ノリタケが「上場企業」として市場から資金を調達している以上、株主からの「効率よく稼げ」というプレッシャーから逃れることはできない。

ノリタケ側も決して手をこまねいているわけではない。 会社側は「第13次中期経営計画」において、2027年度までに株価を適正水準に戻し、利益率を向上させる目標を掲げている。2025年には40億円を超える自社株買い（自分の会社の株を市場から買い戻し、株の価値を高めること）も実施した。

しかし、SCは「それでは十分ではない」とみているようだ。 特にSCが問題視しているのが、「政策保有株」の問題だ。これは、同じグループであるTOTOや、取引先である三菱UFJ銀行といった大企業同士でお互いの株を持ち合う、日本企業古来の慣習のことである。

守られるべきは「ブランド」か「利益」か

「仲良しの会社同士で株を持ち合っているから、経営陣に緊張感がなくなるんだ。そんな株は全部売って、そのお金を株主に還元しろ」

これがSCの言わんとしていることだろう。ノリタケの社外取締役には、これら持ち合い先のOBが名を連ねている。SCはこの「お友達人事」のようなガバナンス（企業統治）の甘さが、不採算事業をダラダラと続けてしまう原因だと見ている。

一方で、ノリタケにとっての食器事業は単なる「赤字部門」以上の価値がある。 ノリタケという名前が世界中で通用するのは、あの美しいティーカップがあるからだ。

工業製品の商談の際にも、「あの食器のノリタケさんですか」というブランド力が、どれほどの信頼を生んできたかは図り知れない。2026年4月にもミラノデザインウィークに参加するなど、同社は今も世界に向けてブランド発信を続けている。

「食器をやめたノリタケは、もはやノリタケではない」

経営陣も、そして多くのファンもそう信じている。しかし、投資家は「そのブランド維持費にいくらかかっているのか、それは誰が負担しているのか」と問い続ける。

6月には「運命の株主総会」

事態は、6月の定時株主総会に向けて風雲急を告げている。 SCは保有比率を9％超にまで高め、着々と準備を進めている。昨年、ノリタケの社長選任案への賛成率は約67％にまで低下した。これは、SC以外の一般投資家の中にも「今のままの経営では物足りない」と感じている層が一定数いることを示している。

「伝統」を盾に、今のスタイルを貫き通すのか。 それとも「ハゲタカ」と呼ばれる投資家の提案を一部受け入れ、断腸の思いでメスを入れるのか。

ノリタケの苦悩は、そのまま日本企業全体の苦悩でもある。かつて明治の先人たちが命がけで築いた「モノづくりの矜持」が、いまグローバルな「マネーの論理」という荒波に吞み込まれようとしている。

Xでの「ノリタケの伝統、守ってほしいわ! ハゲタカに負けんなよ」という叫びは、株主総会の会場でどのような結末を迎えるのか。

かつて森村市左衛門が夢見た「世界を魅了する白磁」の輝きは、この騒動を経てさらに磨かれるのか、あるいは資本の論理に負けて消えてしまうのか。6月、名古屋の地で行われる「伝統vs.資本」の決戦から目が離せない。

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