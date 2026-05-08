M!LK・ 乃木坂46・JO1メンバーら出演「逃走中」5月9日に完結編放送 逃走者たちを追い詰める“妨害者”が暗躍
【モデルプレス＝2026/05/08】フジテレビでは、5月のゴールデンウィークスペシャルとして、2日放送に続き、9日21時から2週連続となる『逃走中シークレットミッション〜真実〜』を放送する。
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2週連続スペシャルの完結編となる今回の放送の舞台は先週に引き続き、昭和レトロな雰囲気漂う埼玉・西武園ゆうえんち。逃走者たちを取り巻く環境は一気に混沌を極めていく。前週のミッションでは、総勢18人の中で運命のペアを結成した7組の逃走者たち。どちらかが逃げ切れば2人とも114万円獲得というルールのもと、数々の舞台やドラマで主演を演じる山崎育三郎とTHE W優勝の実力派女芸人・紅しょうがの熊元プロレス、グローバルボーイズグループJO1で圧倒的歌唱力を誇る河野純喜と現役時代は“ジーニアス”とも呼ばれた天才で元サッカー日本代表の柿谷曜一朗、フリーアナウンサーながら俳優としても活動の幅を広げる森香澄とメジャーリーグでも活躍した剛腕投手・澤村拓一、そして、きしたかの・高野正成と「超人」の異名を持つ元プロ野球選手・糸井嘉男がそれぞれペアを組み、4組は有利な状況で後半戦を迎える。
一方で、「東大卒・受験のカリスマ」超天才・河野玄斗、現在は解説者としても活躍する元フィギュアスケート日本代表の高橋成美、令和の極悪女王こと女子プロレスラーの上谷沙弥は、ペアを結成したもののすでに相手が確保された状況でハンターに挑むことに。すでに捕まってしまったそれぞれのペアも“相方”が逃走成功となれば賞金を獲得することができる。そして、ペアを結成できなかった、乃木坂46・五百城茉央、お見送り芸人しんいち、コロコロチキチキペッパーズ・ナダル、ラランド・ニシダ、見取り図・盛山晋太郎らは1人で逃走を続けていく。
今回最大の焦点となるのが、「妨害者」の存在。逃走者たちの中に、高額報酬と引き換えにミッション失敗を狙う“妨害者”が潜んでいる。いったい誰が、どんな手口で仲間を裏切っているのか？を見抜くことが生き残りをかけたカギとなる。疑心暗鬼に陥った逃走者たちに対して、今回も次々とミッションが発動。仲間との絆や協力が試されるが、妨害者の存在がその障壁となっていく。果たして、逃走者たちは不穏な動きを続ける妨害者の奇策を見抜くことができるのか。そして、ペアの絆はゲームの最後まで生き続けるのか。さらに、今回のラストには誰も予想しなかった衝撃の展開が待ち受けている。ペアの絆と妨害者による陰謀が渦巻くゲームから逃走成功者は現れるのか。（modelpress編集部）
五百城茉央（乃木坂46）
糸井嘉男
太田博久（ジャングルポケット）
お見送り芸人しんいち
鏡優翔
柿谷曜一朗
上谷沙弥
熊元プロレス（紅しょうが）
ケツ（ニッポンの社長）
河野玄斗
河野純喜（JO1）
澤村拓一
塩崎太智（M!LK／※「崎」は正式には「たつさき」）
菅原咲月（乃木坂46）
高野正成（きしたかの）
高橋成美
田中史朗
ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）
ニシダ（ラランド）
信子（ぱーてぃーちゃん）
豆原一成（JO1）
向山毅（SHOW-WA）
村重杏奈
森香澄
盛山晋太郎（見取り図）
山崎育三郎
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◆「逃走中」2週連続スペシャル完結編
2週連続スペシャルの完結編となる今回の放送の舞台は先週に引き続き、昭和レトロな雰囲気漂う埼玉・西武園ゆうえんち。逃走者たちを取り巻く環境は一気に混沌を極めていく。前週のミッションでは、総勢18人の中で運命のペアを結成した7組の逃走者たち。どちらかが逃げ切れば2人とも114万円獲得というルールのもと、数々の舞台やドラマで主演を演じる山崎育三郎とTHE W優勝の実力派女芸人・紅しょうがの熊元プロレス、グローバルボーイズグループJO1で圧倒的歌唱力を誇る河野純喜と現役時代は“ジーニアス”とも呼ばれた天才で元サッカー日本代表の柿谷曜一朗、フリーアナウンサーながら俳優としても活動の幅を広げる森香澄とメジャーリーグでも活躍した剛腕投手・澤村拓一、そして、きしたかの・高野正成と「超人」の異名を持つ元プロ野球選手・糸井嘉男がそれぞれペアを組み、4組は有利な状況で後半戦を迎える。
◆「逃走中」“妨害者”発動で波乱の展開へ
今回最大の焦点となるのが、「妨害者」の存在。逃走者たちの中に、高額報酬と引き換えにミッション失敗を狙う“妨害者”が潜んでいる。いったい誰が、どんな手口で仲間を裏切っているのか？を見抜くことが生き残りをかけたカギとなる。疑心暗鬼に陥った逃走者たちに対して、今回も次々とミッションが発動。仲間との絆や協力が試されるが、妨害者の存在がその障壁となっていく。果たして、逃走者たちは不穏な動きを続ける妨害者の奇策を見抜くことができるのか。そして、ペアの絆はゲームの最後まで生き続けるのか。さらに、今回のラストには誰も予想しなかった衝撃の展開が待ち受けている。ペアの絆と妨害者による陰謀が渦巻くゲームから逃走成功者は現れるのか。（modelpress編集部）
◆出演者※五十音順
五百城茉央（乃木坂46）
糸井嘉男
太田博久（ジャングルポケット）
お見送り芸人しんいち
鏡優翔
柿谷曜一朗
上谷沙弥
熊元プロレス（紅しょうが）
ケツ（ニッポンの社長）
河野玄斗
河野純喜（JO1）
澤村拓一
塩崎太智（M!LK／※「崎」は正式には「たつさき」）
菅原咲月（乃木坂46）
高野正成（きしたかの）
高橋成美
田中史朗
ナダル（コロコロチキチキペッパーズ）
ニシダ（ラランド）
信子（ぱーてぃーちゃん）
豆原一成（JO1）
向山毅（SHOW-WA）
村重杏奈
森香澄
盛山晋太郎（見取り図）
山崎育三郎
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