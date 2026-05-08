元女ヤクザ、10年ぶりに再会した息子が吐露する「葛藤」 異例の反響があったドキュメンタリー第3弾
ABCテレビは16日午後3時30分から、報道ドキュメンタリー「追跡スペシャル『女ヤクザ』母なる懺悔録III」を放送する。
【番組カット】格闘技世界デビューを目指す元ヤクザの息子
不定期に放送している「追跡スペシャル」として2024年9月からシリーズで2回放送された「追跡スペシャル『女ヤクザ』母なる懺悔録」。前回パートII（2025年3月放送）は、同時間帯1位となる個人視聴率は3.4％を記録。。YouTube（ABCテレビニュースチャンネル）配信では、長編コンテンツとしては異例のI、II合わせて再生数が650万回を超えるなど、続編を望む声も多く今回第3弾の放送が決定した。
一昨年暮れ、長男・大輝（29）とおよそ10年ぶりの再会を果たした元女ヤクザの西村まこ（59）。大輝の格闘技世界デビューへの支援と引き換えに、念願の再会を果たしましたが、またも苦難の連続が待ち受ける。
当初はまこの尽力で大輝のスポンサー集めも順調に見えましたが、無名選手のため思うように資金は集まらずにいました。その上、大輝は多額の借金を抱えていたことが発覚し、引っ越したばかりの部屋も追い出されそうになっていた。そんな中、まこは有名格闘家のツテで大輝に格闘技と両立できるような仕事を紹介するが、大輝は「給料が安い」という理由で、内緒で断ってしまっていた。
自らの努力を踏みにじられる形になったまこ。再会から半年が経ってついに大輝と初めて１対１で話し合いの場を持つことになったが、激しい言い合いに終始してしまう。ついには、大輝は「なぜ自分たちが母親でなく父親についていったのか分かっているのか！」と積年の思いをぶつける始末。まこは返す言葉を失ってしまう。母親との関係についてカメラの前で語ることを嫌っていた大輝だったが、取材班と心の交流が進み、初めて真意を告白。まこへの感謝を示しつつも「50歳を過ぎて『更生しました』って言われても信じられない、また昔のように、いつコロっと変わるか分からない。」「自分の身を守るために距離を置いている。」と、ヤクザだった母を持つことへの「やるせない葛藤」を吐露するのであった。
母親に戻ろうと、もがき続ける元女ヤクザの懺悔の日々。ありのままの姿に完全密着。人間性を取り戻すために必要な強さとは何なのか。そして、激しく乱れ合う親子の愛憎劇を通じて、家族の絆の意義を問いかける。
【番組カット】格闘技世界デビューを目指す元ヤクザの息子
不定期に放送している「追跡スペシャル」として2024年9月からシリーズで2回放送された「追跡スペシャル『女ヤクザ』母なる懺悔録」。前回パートII（2025年3月放送）は、同時間帯1位となる個人視聴率は3.4％を記録。。YouTube（ABCテレビニュースチャンネル）配信では、長編コンテンツとしては異例のI、II合わせて再生数が650万回を超えるなど、続編を望む声も多く今回第3弾の放送が決定した。
当初はまこの尽力で大輝のスポンサー集めも順調に見えましたが、無名選手のため思うように資金は集まらずにいました。その上、大輝は多額の借金を抱えていたことが発覚し、引っ越したばかりの部屋も追い出されそうになっていた。そんな中、まこは有名格闘家のツテで大輝に格闘技と両立できるような仕事を紹介するが、大輝は「給料が安い」という理由で、内緒で断ってしまっていた。
自らの努力を踏みにじられる形になったまこ。再会から半年が経ってついに大輝と初めて１対１で話し合いの場を持つことになったが、激しい言い合いに終始してしまう。ついには、大輝は「なぜ自分たちが母親でなく父親についていったのか分かっているのか！」と積年の思いをぶつける始末。まこは返す言葉を失ってしまう。母親との関係についてカメラの前で語ることを嫌っていた大輝だったが、取材班と心の交流が進み、初めて真意を告白。まこへの感謝を示しつつも「50歳を過ぎて『更生しました』って言われても信じられない、また昔のように、いつコロっと変わるか分からない。」「自分の身を守るために距離を置いている。」と、ヤクザだった母を持つことへの「やるせない葛藤」を吐露するのであった。
母親に戻ろうと、もがき続ける元女ヤクザの懺悔の日々。ありのままの姿に完全密着。人間性を取り戻すために必要な強さとは何なのか。そして、激しく乱れ合う親子の愛憎劇を通じて、家族の絆の意義を問いかける。