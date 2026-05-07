お笑いコンビ「品川庄司」の庄司智春の妻で、元「モーニング娘。」の藤本美貴が４日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。落ち込まない理由を明かした。

落ち込まない理由を聞かれた藤本は「何も考えてないんだと思う。毎日を一生懸命生きてるし」と始め「『明日行きたくない』って思っても行くじゃん。だからその時間って無駄じゃない？結局行くじゃん、結局やるじゃん。でも文句言ってすっきりしたいみたいなパターンもある。私とかあるのよ。『あーこれめんどくさいなー』『やりたくないなー』っていうだけ言って一応吐き出して全力で頑張る。で、言ったことでヤダヤダってズルズルって持っていかれるようなタイプだったら言い始めない方がいいと思う」と答えた。

人と触れ合うことも大事なのではないかという意見に同意し、「『だるくない？』って話し合いをできる友達も大事だよね。それが旦那さんでもいいと思うし、友達でもいいと思うし」とうなずいた。

また基本として「太陽を浴びる、運動をするは大事ですから」とも話した。完璧主義の思考から落ち込む人には「完璧なんてないのよ。そもそも生きていくうえで完璧なんてないじゃん。完璧にやったと思ってもまた明日がゼロから始まるわけじゃん。そしたらもう苦しくない？毎日完璧にさ、無理よ。だから死ぬときに『あ、いい人生だったな』って思えればいいっていうだけ」と語った。

視聴者には「文句を言っても毎日はやってくるので、文句を言うよりも朝起きるときに『よし！』って言って起きるとか自分がスイッチが入るマインドがちょっとあるといいかも。ポジティブなことを言うのは一つ（策として）あるかも」とアドバイスも送った。