元メジャーリーガー・岩隈久志（45）の妻、岩隈まどかさん（43）が5日、Instagramを更新。高校生の長男が入院していたことを明かし、反響が寄せられている。

【映像】岩隈久志と難病を克服した長女の顔出し親子ショット

2002年12月に岩隈と結婚し、4人の子どもがいるまどか。Instagramでは自宅でくつろぐ家族の様子や旅行中の姿など、家族との日常を発信してきた。夫の岩隈は長女が国指定の難病を抱えて生まれたことを公表しており、まどかも2026年3月30日の投稿で長女の大学卒業を報告していた。

野球部の長男が入院していたことを公表

5月5日の投稿では、野球部に所属する長男の応援に行ったことを報告。「実は息子は昨年夏前におなかの痛みを我慢したことによりリンパや腸に炎症を起こして腹水がたまり、入院して以降なかなか病気の回復が完全ではなく、野球をするというよりは次から次に襲いかかる体の不調と戦うような日々の中で3年生の春を迎えたのですが、本日1年ぶりくらいに、練習試合で投げる姿を見ることができました。きょう、後輩くんたちのご家族の方々から『いつも息子さんに優しくしていただいているみたいで』とうれしい言葉をいただき、自分が苦しい状況でも人に優しくできているんだなと、母として、本当に幸せでした」と、長男の近況やうれしかった出来事をつづった。

この投稿には、「ステキなご家族です」「立派な息子さんですね〜泣けます」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）