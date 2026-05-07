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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「新卒美容師にインタビュー」と題した動画を公開した。街頭インタビューに応じた20歳の新卒美容師が、就職の経緯や初任給の使い道、驚きの自作ファッションについて語った。



社会人1年目として表参道の美容室「LUCK TOKYO」で働く女性。同店を選んだ理由について、「TikTokで拝見して、ここで働きたいと思った」と明かし、「社長がめちゃくちゃいい人」と笑顔で働きやすさを語った。



初任給はまだ受け取っていないというが、使い道を問われると「リック・オウエンスの靴が欲しいです」と即答。「10万円とかしますよ」と語り、大きな買い物を夢見ている様子を見せた。さらに話題は、彼女が履いている仏像が描かれた個性的なパンツへ。なんと「キッチンハイターでブリーチして、100均の筆で書いてます」と明かし、独特の感性と独自のセンスでインタビュアーを驚かせた。



北海道から上京してきたばかりで、現在の貯金額を問われると「スタバ飲めるくらいはあります」と笑いを誘った彼女。最後はカメラに向かって「いっぱい食べて頑張ってます」と地元の親へメッセージを送り、持ち前の明るさとバイタリティを感じさせるインタビューとなった。