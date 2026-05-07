お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、6日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」（水曜後11・15）に出演。学生時代にハマったミュージシャンを明かした。

同番組では、1980年代生まれのお笑い芸人が集まり、懐かしのグッズやエピソードで共感度を競う「一番エモいの出そうぜ！」を企画。この日は「アインシュタイン」河井ゆずる、「相席スタート」山添寛、お笑い芸人・みなみかわ、とにかく明るい安村が登場した。

「僕は結構田舎のほうで」と、自身の幼少期を振り返った山内。「小学校の時って、まだカセットとかでCDじゃなかった。あの時代、みんなミスチルとかを聞いてる中で、洋楽ってあんまり馴染みがなかった」と回想した。

そして「僕に洋楽を近づけさせてくれた人は、洋楽を日本語の直訳で歌う王様」と発表。英国ハードロック・バンドのレジェンド「ディープ・パープル」の名曲を日本語訳した「深紫伝説」で人気を博したミュージシャン「王様」の名前を挙げた。

これに河井は「ビックリしたー！」「俺はドンピシャ」と大興奮。山内の相方・濱家隆一は「山添も知らん？俺も知らんわ」と首をかしげていたが、曲が流れ始めるとのけぞり大ウケ。「聞いたら思い出した！」と声を上げた。

山内は「直訳ロックです」といい、「王様」の経歴を紹介。「1年半サラリーマン生活をして、フリーターになって音楽活動をしてて。深夜のテレビ出演がきっかけで当時めちゃくちゃバズって、日本レコード大賞企画賞をこの曲で」と解説した。

そして「“俺の車にゃ誰も乗れぬ命がけのレース…”っていうのが流行って。友だちとかとカラオケに行くやん。ノリで“オモロいやろ”みたいなテンションで歌うねんけど、歌ったら盛り上がらない」と明かすと、一同は爆笑。しかし「そういうことじゃない」とフォローが入った。濱家は「この人もジャケットも見た覚えがないけど、この歌詞は」と懐かしんでいた。

「王様」は上智大学経済学部卒業後、会社員、フリーターを経て1995年に「深紫伝説」でデビュー。現在も音楽活動を続けており、自身のインスタグラムでは先日、「GW長期西日本ツアー＝13日間で 10本ライブ、完走しました。最終日も満員御礼状態で頑張りました！」と報告している。