乃木坂46・金川紗耶のファースト写真集のタイトルが『好きのグラデーション』（DONUTS・主婦の友社／2026年6月30日刊）に決定。あわせて、店舗別の表紙4種類が公開された。

【写真】乃木坂46・金川紗耶1st写真集、表紙4種が公開

通常版表紙は、撮影初日にクロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。清楚感のある装いで、大人っぽい表情が印象的なカットだ。金川は「写真集撮影の記念すべき1ポーズ目の写真です。初めて訪れるクロアチアは、緊張よりもワクワクした気持ちのほうが大きかったです！」とコメントしている。

楽天ブックス限定版表紙は、現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚。どこか儚げな表情が魅力的なカットだ。金川は「ピンクと白のギンガムチェックのワンピースがとてもお気に入りでした！不意に撮られたような、ぽわんとした素の表情を引き出していただきました」と撮影を振り返っている。

セブンネット限定版表紙は、夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカットで、大人の気品があふれる黒のドレスをまとっている金川の姿を捉えた一枚だ。「私にとって大好きな場所になった旧市街。映画のワンシーンに出てくるような街並みの中で、ドラマティックな雰囲気を出せるよう意識しました！」と語る。

Sony Music Shop限定版表紙は、夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返っている写真が採用された。金川は「これはカヌーを漕いだあとの写真です。この日に見た夕日はきっと一生忘れないんだろうなと思えるくらい綺麗でした。実は、急遽現地で調達した衣装なんです！」と撮影エピソードを明かしている。

乃木坂46の4期生であり、“やんちゃん”の愛称で親しまれている金川にとって初の写真集。続報に注目だ。

（文＝リアルサウンドブック編集部）