【週刊少年チャンピオン 2026年23号】 5月7日 発売 価格：400円

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秋田書店は、マンガ雑誌「週刊少年チャンピオン 2026年23号」を5月7日に発売した。価格は400円。

今号は、「弱虫ペダル」100巻の発売を記念した特集号。表紙と巻頭カラーに同作が登場するほか、ふろく両面BIGポスターや、特別企画を含め総計51ページで「弱虫ペダル」を特集する。なお、「弱虫ペダル」100巻は5月8日に発売される。

また、センターカラーには「学園アイドルマスター GOLD RUSH」と「半蔵と十三人の女忍たち」がそれぞれ掲載される。

【渡辺航氏コメント】

皆様ありがとうございます!! おかげさまで「弱虫ペダル」100巻到達しました!! …始めた頃はこんなところに来れるとは思っていませんでした。できない体験をたくさんさせてもらいました。ちょっとだけ100巻を噛み締めて、また走り出そうと思います。これからも…

(コメントの全文は5/7(木)発売の週刊少年チャンピオン23号で！)

両面BIGポスター

「弱虫ペダル」100巻

(C)秋田書店