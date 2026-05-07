香港メディアの香港01は6日、日本のガールズグループのライブをめぐり、中国本土のネットユーザーから日程を変更せよとの要求が出ていると伝えた。

記事によると、日本のガールズグループXGが行う2度目のワールドツアー「XG WORLD TOUR：THE CORE」で7月31日の香港追加公演が発表された。

ところが、この発表の後、中国本土のネット上ではすぐに反発の声が上がった。その理由は、7月31日という日付が旧日本軍の731部隊を連想させるというものだった。

SNS・微博（ウェイボー）では「この日にするなんて正気か？」「日程を変えられないのか。配慮に欠ける。今後、中国に来る気がないのか」「中国のファンを尊重すべき。これは非常に重大で敏感な日付。変更しなければ多くの論争を招く」などの声が上がった。

また、あるユーザーは「731部隊と7月31日は何の関係もないが、日本が関連するなら話は別で非常に敏感なものになる。日中関係がこれほど悪化している今、日本のグループとしては日程を再検討すべき」との声も出ているという。

XGは2022年3月にデビューした日本人7人組ヒップホップガールズグループで、インスタグラムのフォロワー数は330万人を超えている。（翻訳・編集/北田）