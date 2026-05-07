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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

洋書を読んでいるとき、わからない単語に出会うたびに辞書やスマホに持ち替えることはありませんか？ もちろんそれでも意味は調べられますが、読書や学習の流れがいったん途切れてしまうのが悩ましいところです。

「AIスマートペン」なら、気になる単語や文章をなぞるだけで翻訳が完了。翻訳アプリを開く手間がなく、集中を保ちやすいのが特長です。以下では、語学学習や旅行で「AIスマートペン」がどう役立つのかをご紹介していきます。

AIとその場で対話できる

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語学学習において、「調べる」という作業は避けて通れません。ただ、その手間をどれだけ小さくできるかで、学習の続けやすさは大きく変わってきます。

「AIスマートペン」の大きな特長が、対話型AIを搭載していること。ただ翻訳するだけでなく、気になったことをその場でAIに質問できます。たとえば、似た意味を持つ単語のニュアンスの違い、英文の文法構造、あるいは、文章に出てきたトピックについてもう少し深く知りたいとき……。そういった疑問に、その場で対話しながら理解を深められそうです。

しかも追加の月額費用がかからない（※2026年4月時点）買い切り設計。使うたびに料金を気にする必要がないので、「ちょっと気になる」をそのまま質問に変えられます。

自分の発音を客観的にチェック

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リーディングや単語学習は1人でも進めやすい一方で、発音練習は独学だとなかなか難しい部分です。自分では正しく発音しているつもりでも、実際にどう聞こえているのかは判断しにくいもの。

「AIスマートペン」には、ネイティブ音声の再生に加えて、自分の発音をAIが分析してくれる発音チェック機能が搭載されています。録音した自分の声と手本音声を比較し、どこが合っていて、どこがずれているのかを確認可能。客観的に発音を見直せるのがメリットです。

QRコードで共有する効率的ノート術

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「AIスマートペン」でスキャンしたテキストは、QRコードを使ってスマートフォンやPCへ転送できます。紙のテキストを手で書き写す必要がなく、その日の学習内容をデジタルで残せるのが便利です。

自分だけの単語リストを作ったり、授業で出てきた表現をまとめたり。あとから見返す前提で学習内容を整理しやすくなります。

さらにスマート録音機能では、授業や講義の音声を記録し、Wi-Fi環境下でテキスト化・翻訳まで対応。11言語に対応しているため、語学学習はもちろん、海外の講義や会議の復習にも活用できますよ。

TOEFL・IELTS対策にも活躍

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TOEFLやIELTSのような英語資格試験では、長文を素早く正確に読み取る力が求められます。わからない単語が出てくるたびに大きく手が止まってしまうと、学習のテンポも崩れがち。「AIスマートペン」ならスキャン翻訳が1〜3秒とスピーディー(※)なので、長文読解の練習中でも流れを止めにくいです。

内蔵の試験対策用単語帳を活用すれば、頻出単語を日常的に確認することも可能。毎日の学習に組み込みやすく、資格試験に向けた語彙力アップにも役立ってくれそうです。

※通信環境やテキスト量により異なります

ネット環境がなくても頼れるオフライン機能

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Wi-Fi環境がない場所でも主要な機能を利用できるのが強み。スキャン翻訳なら29言語、音声翻訳なら14言語のオフライン翻訳に対応しています。電波の届きにくい海外の路地裏や、移動中の機内、あるいは集中するために通信を遮断したい環境でも、サッと取り出してその場で意味を確認できる安心感があります。

注意点として、スマート録音のテキスト化・翻訳など、一部機能はWi-Fi環境下での利用が前提になります。外出先や移動中に使いたい場合は、あらかじめ利用シーンをイメージしておくと安心です。

オンライン時134言語対応、精度98％(※)、対話型AI搭載、そして買い切り設計。「AIスマートペン」がそばにあることで、調べる時間を減らして、学ぶ時間を増やせそうです。

洋書を読むときも、英語資格の勉強をするときも、授業や講義を復習するときもお役立ち。翻訳ペンや語学学習ツールを探している方は、ぜひプロジェクトページで詳細をチェックしてみてください。

※メーカー公称値

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Source: machi-ya