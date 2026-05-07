「大番狂わせ」「日本人監督の采配は理解不能だ」42得点０失点の“中国最強世代”、初戦で敗北に母国衝撃！指揮官を痛烈批判「日本人がまた同じ失敗をした」【U-17アジア杯】
現地５月５日、サウジアラビアで開催されているU-17アジアカップのグループステージ初戦で、日本と同じグループBのU-17中国代表がインドネシアと対戦。87分に相手のゴールキックからの攻撃であっさり被弾し、０−１で敗れた。
予選を５戦５勝、42得点０失点という圧倒的な戦績で突破し、国内では「史上最強世代」ともてはやされていただけに、中国メディアは落胆。『捜狐』は「大番狂わせ」「衝撃の敗戦」と伝えた。
批判の矛先は、日本人の浮嶋敏監督に向かっているようだ。同メディアは「彼らは勝利のチャンスを完全に無駄にした！日本人監督の采配は完全に理解不能だ」と見出しを打ち、こう糾弾した。
「この敗北はすぐに国内のサッカーメディアで波紋を呼んだ。著名な解説者数名がチームの根本的な問題点を指摘し、その責任は主に日本人監督にあるとした。韓喬生氏は、この試合での監督の選手起用戦略は全く理解不能だったと述べた。主力選手数名がベンチに置かれ、一部の選手は慣れないポジションでプレーさせられ、長身のストライカー２人は試合開始から終了まで出場機会もなくベンチに座っていた」
「すでに弱体化していた中盤と相まって、チームは攻撃を組織化したり連係させたりすることができず、結果として攻撃は混乱を極めた。３か月前の両チームの対戦におけるパフォーマンスは全く異なっていたことを忘れてはならない。その対比は歴然としている」
また、同メディアは別の記事でも、「この敗戦は、残酷な事実を改めて浮き彫りにした。浮嶋監督は、（前任の）上村健一監督と何ら変わらない。中国サッカーのユース育成システムは、またしても同じ指導の罠に陥ってしまったのだ！」と嘆いた。
「上村監督時代を振り返ると、彼は現地の環境との相性の悪さや非現実的な戦術で激しく批判された。そして今、浮島監督の下でも、チームは全く同じ失敗のシナリオを辿っており、ファンは無力感を覚えている」
記事は「両者とも日本の監督だが、その指導上の弱点は驚くほど似ている。どちらも硬直的な日本のポゼッション重視の戦術に固執し、フィールド上での柔軟性が全く欠けている。東南アジアのチームがよく用いる堅固な守備戦術に対し、上村監督も浮嶋監督も効果的な解決策を見出すことができず、選手たちはただ闇雲にボールをパスし合うしかなかった」と批判を続けた。
「両監督はフィールド上での指揮能力にも欠けていた。試合中の反応は極めて遅く、選手交代も常に一歩遅れていた。選手たちが焦り、徐々にフィールド上で崩れていくのをただ見守るしかなく、タイムリーかつ効果的な交代策を講じることもできず、結局は敗北という苦い薬を飲み込むしかなかった」
「U-17代表の敗北は、日本の育成システムを単に模倣すれば良いという幻想を完全に打ち砕いた。事実は明白だ。日本のパスサッカーとポゼッションサッカーの哲学を盲目的に採用する日本人監督は、中国の若手選手の指導には全く適していないのだ」
そして、「日本のパスサッカーやポゼッションサッカーの哲学がどれほど高度であっても、中国の若手選手の基礎技術、身体能力、適応力では到底及ばない。一見洗練された戦術も、実際に試合で試してみれば理論上のものに過ぎず、何ら現実的な成果を上げられていない」と指弾。こう締め括っている。
「日本人監督２人の相次ぐ失敗は、中国サッカーのユース育成にとって警鐘となった。ユース育成の発展は、外国の概念を盲目的に模倣するだけでは不十分だ。真の解決策は、選手の特性と適切な戦術・育成システムを組み合わせることにある」
それだけ期待値が高かったのだろう。１敗で揺れている中国は現地９日、日本と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「まじか」「気の毒すぎる」サッカー界にまた悲報…公式発表にネット騒然「かなり厳しくなった」「W杯までには…」
予選を５戦５勝、42得点０失点という圧倒的な戦績で突破し、国内では「史上最強世代」ともてはやされていただけに、中国メディアは落胆。『捜狐』は「大番狂わせ」「衝撃の敗戦」と伝えた。
「この敗北はすぐに国内のサッカーメディアで波紋を呼んだ。著名な解説者数名がチームの根本的な問題点を指摘し、その責任は主に日本人監督にあるとした。韓喬生氏は、この試合での監督の選手起用戦略は全く理解不能だったと述べた。主力選手数名がベンチに置かれ、一部の選手は慣れないポジションでプレーさせられ、長身のストライカー２人は試合開始から終了まで出場機会もなくベンチに座っていた」
「すでに弱体化していた中盤と相まって、チームは攻撃を組織化したり連係させたりすることができず、結果として攻撃は混乱を極めた。３か月前の両チームの対戦におけるパフォーマンスは全く異なっていたことを忘れてはならない。その対比は歴然としている」
また、同メディアは別の記事でも、「この敗戦は、残酷な事実を改めて浮き彫りにした。浮嶋監督は、（前任の）上村健一監督と何ら変わらない。中国サッカーのユース育成システムは、またしても同じ指導の罠に陥ってしまったのだ！」と嘆いた。
「上村監督時代を振り返ると、彼は現地の環境との相性の悪さや非現実的な戦術で激しく批判された。そして今、浮島監督の下でも、チームは全く同じ失敗のシナリオを辿っており、ファンは無力感を覚えている」
記事は「両者とも日本の監督だが、その指導上の弱点は驚くほど似ている。どちらも硬直的な日本のポゼッション重視の戦術に固執し、フィールド上での柔軟性が全く欠けている。東南アジアのチームがよく用いる堅固な守備戦術に対し、上村監督も浮嶋監督も効果的な解決策を見出すことができず、選手たちはただ闇雲にボールをパスし合うしかなかった」と批判を続けた。
「両監督はフィールド上での指揮能力にも欠けていた。試合中の反応は極めて遅く、選手交代も常に一歩遅れていた。選手たちが焦り、徐々にフィールド上で崩れていくのをただ見守るしかなく、タイムリーかつ効果的な交代策を講じることもできず、結局は敗北という苦い薬を飲み込むしかなかった」
「U-17代表の敗北は、日本の育成システムを単に模倣すれば良いという幻想を完全に打ち砕いた。事実は明白だ。日本のパスサッカーとポゼッションサッカーの哲学を盲目的に採用する日本人監督は、中国の若手選手の指導には全く適していないのだ」
そして、「日本のパスサッカーやポゼッションサッカーの哲学がどれほど高度であっても、中国の若手選手の基礎技術、身体能力、適応力では到底及ばない。一見洗練された戦術も、実際に試合で試してみれば理論上のものに過ぎず、何ら現実的な成果を上げられていない」と指弾。こう締め括っている。
「日本人監督２人の相次ぐ失敗は、中国サッカーのユース育成にとって警鐘となった。ユース育成の発展は、外国の概念を盲目的に模倣するだけでは不十分だ。真の解決策は、選手の特性と適切な戦術・育成システムを組み合わせることにある」
それだけ期待値が高かったのだろう。１敗で揺れている中国は現地９日、日本と対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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