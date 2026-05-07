「ピュレフルーツ」に期間限定「白桃」 キッコーマン食品

キッコーマン食品はすりおろし果実「デルモンテ ピュレフルーツ」シリーズの展開を強化する。「すりおろし白桃ミックス」を5月18日から9月下旬までの期間限定で販売する。昨年は全国のコンビニエンスストアと一部ECサイトのみで販売したが、今年はチャネルを拡大する。110gパウチ、オープン価格。

「ピュレフルーツ」は、果実100％（生果実換算比）で、1袋で2分の1日分の果実をとれるパウチ入りすりおろし果実。好きな時に好きな場所で気軽に楽しめる。また、凍らせて楽しめることも特徴。「持ち運びできて、いつでもどこでも楽しめるフルーツ」という新たなフルーツの楽しみ方を提案する。

シリーズのラインアップは「すりおろしりんご」「すりおろしマンゴーミックス」「すりおろしぶどうミックス」「すりおろしキウイミックス」と「すりおろし白桃ミックス」の5品。凍らせて楽しめることを伝えるロゴマークが入った春夏限定パッケージで展開する。

「ピュレフルーツ（略称ピュルーツ）」が実った「ピュルーツの木」から商品をもぎ取る体験型サンプリングイベント「ピュルーツ狩り」を3月中旬から首都圏で実施。また、6月1日からのTVCM放送に合わせて全国のスーパーマーケットで「10万人試食会」を実施する予定だ。

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