a flood of circleが、明日5月7日に下北沢SHELTERでのライブハウス公演を緊急開催。さらに、これまでのキャリアを網羅したベストアルバム『革命未遂の蝶が見る夢』を8月にリリースする。

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本日5月6日に日本武道館でのワンマン公演を行った同バンド。翌日となる明日の下北沢SHELTER公演は20周年記念公演として開催され、YouTubeでの無料配信も実施される。

また、ベストアルバムを携えた全国ツアー『a flood of circle TOUR 革命未遂の蝶が見る夢』を開催。8月26日の千葉 LOOK公演を皮切りに、2027年1月の豊洲PIT公演、沖縄OutPutでのエクストラ公演まで全34公演にわたって行われる。

さらに、ファンクラブツアー『Black Magic Fun Fun Night 4』を6月18日の東京キネマ倶楽部、6月25日の大阪Music Club JANUSの2会場で開催する。

なお、5月6日の日本武道館公演は、U-NEXTにて5月20日23時59分まで見逃し配信が行われている。

（文＝リアルサウンド編集部）