6日(水)は、カラッと晴れて所々で夏日になりました。街では半袖を着ている方を多く見かけました。最高気温は、新潟市秋葉区で26.3℃、阿賀町津川で25.7℃を観測するなど、所々で25℃以上の『夏日』になりました。



このゴールデンウィーク中、各地で様々な花が咲き誇っているようです。ロベリアレオンやカキツバタなど初夏のこの時期は、紫色の花が多く見られます。



これにはじつは･･･紫外線の強さが関係しています。植物はアントシアニンという紫の色素で紫外線から身を守っています。そのため、紫の花が咲く季節は紫外線が強まる時期。私たち人間も『日焼け対策』が必要です。



◆7日(木)の各地の紫外線の強さ予想

広い範囲で強いランクの紫外線量が予想されています。外出をする際は、日傘や帽子・日焼けなどで万全の日焼け対策が必要です。



紫外線が強いということは、7日(木)も日差しがたっぷりになりそうです。



◆7日(木)午前9時の予想天気図

本州付近は、緩やかに高気圧に覆われる見込みです。このため、7日(木)も晴れる時間が長くなり空気の乾燥した状態が続くでしょう。



そして、7日(木)日中は今日以上に気温の上がるところがありそうです。



◆7日(木)の予想最高気温

広い範囲で25℃を超える見込みで『夏日』地点が続出しそうです。阿賀町では27℃と7月上旬並みの暑さになるでしょう。



一方で、朝晩はまだヒンヤリしますので、寒暖差で体調をくずさないようにご注意ください。