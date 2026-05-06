サッカーの明治安田J2J3百年構想リーグ、ツエーゲン金沢は6日、ホームで愛媛FCと対戦しました。



ホーム3連戦の2戦目。連休最終日の6日も、3500人以上のサポーターがスタジアムに駆けつけました。



ツエーゲンサポーター：

「たくさんゴール決めて、勝つところを期待しています」

「(Q. 誰に点を取ってほしい？) パトリック」

「(ツエーゲンに所属していた)田口選手(愛媛FC)と戦えるので、勝ちにいきたい」

「がんばれツエーゲン」





勝利を願うサポーターの期待に応えたいツエーゲン。前半9分。コーナーキックのチャンスに、パトリックが合わせますが、ゴールとはなりません。試合が動いたのは前半17分。2年前までツエーゲンに所属していた17番田口にゴールネットを揺らされ、先制を許します。そして、1点ビハインドで迎えた後半8分にも、愛媛の田口にこの試合2点目のゴールを奪われ、リードを広げられます。その後、パトリックを中心に愛媛ゴールに迫りますが、最後まで得点は奪えず。この連休、サポーターに勝利を届けることはできませんでした。次節は10日、ホームでアルビレックス新潟と対戦します。