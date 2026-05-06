乃木坂46 金川紗耶1st写真集表紙4種解禁！タイトルが『好きのグラデーション』に決定

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乃木坂46のメンバー・金川紗耶の1st写真集、通常版表紙と書店限定版表紙3種類の表紙が解禁となった。あわせてタイトルが『好きのグラデーション』であることも発表されている。発売日は6月30日。

■通常盤の表紙はドゥブロブニクの絶景を一身に感じられる一枚

通常版表紙はクロアチア・ドゥブロブニクの絶景を一身に感じられるケーブルカー乗車時に撮影された1枚。清楚感のある装いで、大人な表情を浮かべる写真となっている。

楽天ブックス限定版表紙は現地でしか食べられないジェラートを片手に撮影された1枚で、どこか儚げな表情が魅力的なカット。

セブンネット限定版表紙は夜の明かりに包まれた、旧市街で撮影されたカット。大人の気品があふれる黒のドレスをまとった1枚となっている。

Sony Music Shop限定版表紙は夕日をバックに撮影されたカット。飾り気のないカジュアルな服装でこちらを振り返っている。

■書籍情報

2026.06.20 ON SALE

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』

■関連リンク

『乃木坂46 金川紗耶1st写真集 好きのグラデーション』OFFICIAL X

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