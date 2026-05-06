大分県豊後大野市の原尻の滝ではボートツアーが人気となっていて、観光客が滝の裏側など普段見ることができない景色を楽しみました。

【写真を見る】「思っている以上に迫力、一番の青春」東洋のナイアガラ裏側に潜入 原尻の滝ボートツアー盛況 大分

幅120メートル高さ20メートルを誇る豊後大野市の「原尻の滝」。東洋のナイアガラとも呼ばれるこの滝を間近に体感できるボートツアーが人気を呼んでいます。

ゴールデンウイーク最終日となった6日も、観光客がゴム製大型ボート「ラフトボート」に乗り込み、水上からの遊覧を楽しみました。

ツアーの最大の見どころは滝の裏側へ潜入。参加者は岸壁と降り注ぐ水のカーテンに囲まれ、非日常の世界を満喫していました。

滝の裏側は？「思っている以上の迫力」

（体験した人）「スリルがあって楽しかったです」

（体験した人）「滝は外から見ることしかなかったが、実際に入らせてもらって普段見られない構造が見られたので、良い体験になりました」

「あまり濡れないと思っていたがめちゃくちゃ強くて、思っている以上に迫力がすごくてびっくりした。一番の青春です。」

原尻の滝ボートツアーは、滝の裏側を巡る「アドベンチャーコース」と、滝を間近に見る「遊覧コース」の2種類あり、11月まで予約を受け付けています。