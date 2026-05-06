◆米大リーグ アストロズ２―１ドジャース（５日、米テキサス州ヒューストン＝ダイキンパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が５日（日本時間６日）、敵地・アストロズ戦に先発し、８９球を投げて７回４安打２失点、８奪三振の好投を見せたが、２敗目（２勝）を喫した。２３年９月に２度目の右肘手術を受け、昨年６月に投手としても復帰した大谷が７回以上を投げたのはエンゼルス時代の２３年７月２７日（同２８日）の敵地・タイガース戦でメジャー初完投初完封を飾って以来３年ぶりだった。

今季３度目の投手専念となったこの日は同最速の１０１マイル（約１６２・５キロ）を計測。再び規定投球回に達し、防御率０・９７はメジャートップに浮上した。２位はロブレスキ（ドジャース）の１・２５のため、大谷は唯一の０点台の投手となった。

大谷はこの日でドジャース移籍後２０度目の先発登板。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス記者によると、ナ・リーグで自責点が公式記録となった１９１２年以降、ドジャースにおける最初の２０先発での防御率２・０４は３位にランクイン。大谷は短いイニングのオープナーも含まれるため、単純比較はできないかもしれないが、１９９５年の野茂英雄の２・０８を上回った。

大谷は２回に先頭ウォーカーに先制ソロを被弾。今季１２３人目の打者で初めて本塁打を献上した。内角高めの９７・７マイル（約１５７・２キロ）の直球を完璧に捉えられると、左翼にある球場名物「蒸気機関車」線路まで到達する飛距離３９５フィート（約１２０・４メートル）の特大アーチ。さらに３回には９番シューメイクに左翼ポール際へのソロを浴び、２イニング連続被弾。３回を終えてベンチに戻る際には、首をかしげる場面もあった。

大谷は前日の同戦には「１番・ＤＨ」でフル出場。５打席で２四球を選んだが３打数無安打に終わり、自己ワーストとなる先発５試合、２４打席連続安打なしとなった。試合前には５日（同６日）は二刀流で起用する方針を示していたロバーツ監督だったが、試合の結果を受けて「投手専念」とすることを明言。この日の試合前の取材では「彼の最優先は常にドジャースが勝つこと。登板しない日に打撃を休むことで得られる休養が、短期的にも長期的にも彼自身とチームにとって最善だと理解している。休養日を提案しても全く抵抗はなかった。それはいいこと」と話していた。