17:20 チポローネECB理事、イベント講演

22:30 ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）

23:30 米週間石油在庫統計



7日

0:30 レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演

2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）

5:15 マックレム・カナダ中銀総裁、議会証言



東京市場は「憲法記念日振替休日」のため休場

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米四半期定例入札予定



米主要企業決算

アーム、ディズニー、ウーバー、ＣＶＳヘルス、メットライフ＊、スナップ、グッドイヤー



※予定は変更されることがあります。

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