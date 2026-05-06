これからの予定【発言・イベント】
17:20 チポローネECB理事、イベント講演
22:30 ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
23:30 米週間石油在庫統計
7日
0:30 レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演
2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）
5:15 マックレム・カナダ中銀総裁、議会証言
東京市場は「憲法記念日振替休日」のため休場
ECB賃金トラッカー
米四半期定例入札予定
米主要企業決算
アーム、ディズニー、ウーバー、ＣＶＳヘルス、メットライフ＊、スナップ、グッドイヤー
※予定は変更されることがあります。
22:30 ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議出席（質疑応答あり）
23:30 米週間石油在庫統計
7日
0:30 レーンECBチーフエコノミスト、中央銀行の独立性について講演
2:00 グールズビー・シカゴ連銀総裁、会議「金融の誤り」出席（質疑応答あり）
5:15 マックレム・カナダ中銀総裁、議会証言
東京市場は「憲法記念日振替休日」のため休場
ECB賃金トラッカー
米四半期定例入札予定
米主要企業決算
アーム、ディズニー、ウーバー、ＣＶＳヘルス、メットライフ＊、スナップ、グッドイヤー
※予定は変更されることがあります。