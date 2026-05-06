山下智久が子供の頃の思い出を語る！『かしわ記念』終了後インタビュー

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5月5日に船橋競馬場で開催された『かしわ記念(JpnI・ダート 1600m)』。山下智久がその表彰式プレゼンターとして登壇した。また、本レース終了後には子供の頃の思い出を語るインタビューにも答えている。

■山下智久が優勝馬の関係者に花束を笑顔で渡す

イベント当日、山下の姿が見えると多くの人から歓声があがり、会場は一気に華やかな空気に包まれる。登壇中には「山Pこっち見てー！」といった客席からのリクエストにも笑顔で手を振り返すなど、神対応を見せていた。

今回のレースに勝利した川田騎手は「今日はとてもフレッシュな状態を感じる返し馬でした。久しぶりにこの馬と『JpnI』の舞 台で勝つことができて嬉しいです」と喜びのコメントを語る。また、インタビューの合間には、川田騎手が「山P待ちだと思いますが……」と話し、笑いが起こる場面もあった。

山下は、川田将雅騎手をはじめ優勝馬の関係者に花束を笑顔で渡す。川田騎手とは記念撮影の際に、にこやかに言葉を交わす場面もあり、優勝馬の関係者を笑顔で祝福した。

また、4月28日より順次放映されている新TVCM船橋ケイバ2026『HEART BEAT』篇に出演中の山下智久は、『かしわ記念』終了後にインタビューに答えている。

■「（船橋市は）僕が子供の時に遊んでいたころとも全然違っていて進化が止まらない」（山下智久）