山下智久が子供の頃の思い出を語る！『かしわ記念』終了後インタビュー
5月5日に船橋競馬場で開催された『かしわ記念(JpnI・ダート 1600m)』。山下智久がその表彰式プレゼンターとして登壇した。また、本レース終了後には子供の頃の思い出を語るインタビューにも答えている。
■山下智久が優勝馬の関係者に花束を笑顔で渡す
イベント当日、山下の姿が見えると多くの人から歓声があがり、会場は一気に華やかな空気に包まれる。登壇中には「山Pこっち見てー！」といった客席からのリクエストにも笑顔で手を振り返すなど、神対応を見せていた。
今回のレースに勝利した川田騎手は「今日はとてもフレッシュな状態を感じる返し馬でした。久しぶりにこの馬と『JpnI』の舞 台で勝つことができて嬉しいです」と喜びのコメントを語る。また、インタビューの合間には、川田騎手が「山P待ちだと思いますが……」と話し、笑いが起こる場面もあった。
山下は、川田将雅騎手をはじめ優勝馬の関係者に花束を笑顔で渡す。川田騎手とは記念撮影の際に、にこやかに言葉を交わす場面もあり、優勝馬の関係者を笑顔で祝福した。
また、4月28日より順次放映されている新TVCM船橋ケイバ2026『HEART BEAT』篇に出演中の山下智久は、『かしわ記念』終了後にインタビューに答えている。