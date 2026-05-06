岩本照の美しい筋肉と“継続のコツ”に感銘！「美しい筋肉」「筋肉のスジがやばい」「言葉が刺さりました」「ウェアがいわふか」コメント続々

【写真】鍛え上げた岩本照のボディとストイックなコメント

『Tarzan』公式Instagramでは、Snow Man・岩本照のトレーニングカットと共にエピソードを盛り込んで披露した。

■岩本照のストイックな姿勢が伝わるエピソード

『Tarzan』924号に登場する岩本照。同公式Instagramでは岩本の写真を3点公開した。

1枚目は黄色のタンクトップに深いパープルの短パン姿で、鍛え上げた二の腕が露わに。2枚目はダンベルを手にトレーニングする姿を。岩本の目つきからは真剣さが伝わってくる。

3枚目はモスグリーンのTシャツ姿で、ダンベルを片手で軽々と持ち上げる筋トレショット。その表情からは余裕すら感じる。

テキストでは、「『受け身だと、始まらないから』そう言って、岩本照はタイマーを押す。その言葉が、彼の生活の形になっている。自宅にはトレーニングスペース。懸垂台とベンチを備え、ダンベルは40Kgまで」と紹介。

続けて、「『トレーニングは１セッション１時間ほどで、それを最低週３～４回。自体重トレが基本ですが、ダンベルを使うこともある。好きな部位を自在に強化できるのが、ダンベルのメリットですね』トレーニングの話を始めると、表情がほどける。10年以上のキャリアを持つトレーニーの大先輩・岩本照に、継続のコツを聞いた」と、岩本のコメントを盛り込みながら綴った。

この投稿には、「か、かっこよすぎる」「美しい筋肉」「筋肉のスジがやばい」「ストイックなところがステキ」と筋トレショットに反響が寄せられていた。

また岩本のコメントについても「受け身だと始まらないって言葉が刺さりました」「ひーくんの努力やストイックさに頭が下がる思い」「自分に言い聞かせます」「岩本くんの考え方、やっぱり良い」と彼の思いに影響を受けた人も多かった様子。

さらに、黄色のタンクトップにパープルの短パンとメンバーカラーだったことから「ウェアがいわふか」「いわふか尊い」というコメントも見られた。

■写真：鍛え上げた岩本照、ストイックさが滲むボディ

■写真：『Tarzan』公式Xで披露、岩本照のトレーニングショット