魔人ブウ編にフィーチャー、「HGドラゴンボール」第5弾登場!
バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」を2026年4月 第5週より発売する。全4種で価格は500円。
2026年4月 第5週発売「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」(全4種・500円)
「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」は、「HGドラゴンボール」の再始動第五弾が登場。「魔人ブウ編」にフィーチャーしたラインナップ。
○ラインナップ
超サイヤ人 孫悟空
超ベジット
アルティメット悟飯
魔人ブウ
超サイヤ人 孫悟空
超ベジット
アルティメット悟飯
魔人ブウ
2026年4月 第5週発売「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」(全4種・500円)
「HGドラゴンボール05 MAJIN BUU SAGA2」は、「HGドラゴンボール」の再始動第五弾が登場。「魔人ブウ編」にフィーチャーしたラインナップ。
○ラインナップ
超サイヤ人 孫悟空
超ベジット
アルティメット悟飯
魔人ブウ
超サイヤ人 孫悟空
超ベジット
アルティメット悟飯
魔人ブウ