俳優で歌手の今井翼が自身のInstagramで、写真と共にディナーショーのお礼を綴った。

【写真】穏やかな表情を浮かべる今井翼のワンショット

■今井翼がディナーショーを終えたことを報告

今井は「ありがとう」と綴り、自身の写真を1点公開した。

この日の今井は、黒地に白の刺繍が施され、シルバーのジッパーが映えるジャケット姿で登場。親指を立ててサムズアップを見せながら穏やかな表情を浮かべている。

今井はこの日、大阪で行われたディナーショーの最終日を迎えた。「今回ショーに来てくださった皆さん 遠くから応援してくださった皆さん ありがとうございます！」とファンに向けてお礼を伝え、「無事に終えた安堵感と尊さを感じてます。 また笑顔で再会しましょう！」と再会を誓った。

さらに「メッセージをくれた滝沢もありがとう」と、“タッキー＆翼”として活動していた滝沢秀明氏へのお礼を綴ったように、ディナーショーではサプライズで滝沢からのメッセージが披露されたことが報じられた。

最後に、「次のLIVEとイベントに向けて 皆さんに喜んでもらえるようにしっかり準備します！ 全てに感謝」と、ハッシュタグ「号泣今井w」を添えて締めくくった。

この投稿を受けて、「号泣しちゃう姿も可愛い」「まだ余韻に浸っています」「最高のディナーショーでした」「行けないファンにも言葉をくれる優しさ」「忘れられない時間をありがとう」と感謝の言葉が寄せられていた。

また、滝沢氏から寄せられたメッセージについて、「タッキーからのメッセージは泣けました」「やっぱり滝翼最高です」「タキツバ愛もいっぱい」と“タッキー＆翼”に思いを馳せたファンも多かったようだ。

■写真：穏やかな表情を浮かべる今井翼のワンショット