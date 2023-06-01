NY株式5日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均　　　49188.72（+246.82　+0.50%）
ナスダック　　　25291.01（+223.21　+0.89%）
CME日経平均先物　60580（大証終比：+1160　+1.92%）

欧州株式5日終値
英FT100　 10219.11（-144.82　-1.40%）
独DAX　 24401.70（+410.43　+1.71%）
仏CAC40　 8062.31（+86.19　+1.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.936（-0.016）
10年債　 　4.416（-0.022）
30年債　 　4.992（-0.023）
期待インフレ率　 　2.486（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　3.063（-0.024）
英　国　　5.061（+0.097）
カナダ　　3.594（-0.019）
豪　州　　4.971（-0.009）
日　本　　2.504（-0.013）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.15（-4.27　-4.01%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.50（+38.20　+0.84%）

ビットコイン（ドル）
81291.94（+1357.24　+1.70%）
（円建・参考値）
1283万1933円（+214240　+1.70%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ