ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２４６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式5日（NY時間13:12）（日本時間02:12）
ダウ平均 49188.72（+246.82 +0.50%）
ナスダック 25291.01（+223.21 +0.89%）
CME日経平均先物 60580（大証終比：+1160 +1.92%）
欧州株式5日終値
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.936（-0.016）
10年債 4.416（-0.022）
30年債 4.992（-0.023）
期待インフレ率 2.486（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.594（-0.019）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.15（-4.27 -4.01%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.50（+38.20 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
81291.94（+1357.24 +1.70%）
（円建・参考値）
1283万1933円（+214240 +1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49188.72（+246.82 +0.50%）
ナスダック 25291.01（+223.21 +0.89%）
CME日経平均先物 60580（大証終比：+1160 +1.92%）
欧州株式5日終値
英FT100 10219.11（-144.82 -1.40%）
独DAX 24401.70（+410.43 +1.71%）
仏CAC40 8062.31（+86.19 +1.08%）
米国債利回り
2年債 3.936（-0.016）
10年債 4.416（-0.022）
30年債 4.992（-0.023）
期待インフレ率 2.486（-0.034）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 3.063（-0.024）
英 国 5.061（+0.097）
カナダ 3.594（-0.019）
豪 州 4.971（-0.009）
日 本 2.504（-0.013）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝102.15（-4.27 -4.01%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4571.50（+38.20 +0.84%）
ビットコイン（ドル）
81291.94（+1357.24 +1.70%）
（円建・参考値）
1283万1933円（+214240 +1.70%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ