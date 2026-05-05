5月3日、歌手の工藤静香が、自身のInstagramで新アルバムのリリースを発表した。アルバムのジャケット写真では “へそ出し” 姿を披露し、注目を集めている。

工藤は6月24日にアルバム『Dynamic』を発売することを報告。《おかげさまで、一曲一曲がそれぞれに輝きを放つ、粒ぞろいの作品に仕上がりました》とつづり、アルバムへの自信をのぞかせた。

投稿にはジャケ写の撮影ショットが添えられていたが、Instagramのコメント欄では、《腹筋が素敵です》《セクシーでカッコいい》など、工藤の腹筋に注目する声が見受けられる。

「陰影の濃いモノクロ写真なのですが、黒のトップスは丈が短く、へそが見える大胆なカットでした。引き締まったウエストにはくびれが確認でき、抜群のスタイルに驚くファンもいたようです。アルバムを出すのは2024年以来2年ぶりとあって、気合がうかがえます」（芸能記者）

Instagramの投稿には、アルバムに収録された全10曲のタイトルが記載されている。そのなかには、工藤と深いかかわりがある人物の名前が。

「『supercar』という曲の作曲を、次女のKoki,さんが担当しているのです。Koki,さんは2017年と2024年の工藤さんのアルバムにも楽曲提供していました。今回のアルバムでも、娘が手がける曲を入れたようです」（同前）

木村拓哉と工藤は結婚して26年めを迎える。長女のCocomiはフルート奏者、次女のKoki,はモデル、女優として活動し、芸能一家として話題にこと欠かないが、娘2人は “音楽活動” も目立つようだ。

「Cocomiさんは、2022年に工藤さんが『第73回NHK紅白歌合戦』に出場した際、フルート奏者として出演し、親子共演しました。母親の楽曲の演奏とはいえ、紅白初出場することになったのです。

一方、Koki,さんはモデル業がメインではありますが、Cocomiさん以上に、工藤さんの楽曲にかかわる機会が多いです。木村さん、工藤さんともに50代になっても音楽活動を続けていますが、2人の娘も “アーティスト路線” に傾倒しているようです」（同前）

娘2人が父親に “楽曲提供” する日も来るか。