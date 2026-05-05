️「なんだか最近おかしい」それが糖尿病の始まりかもしれません

犬の糖尿病は、ある日突然重症化する病気ではありません。多くの場合、体の中では少しずつ異変が進行していますが、初期のサインは日常の延長線上にあるため、見逃されがちです。代表的なのが、水を飲む量が増えることと、おしっこの量や回数が増えることです。暑い季節や運動量の変化と重なれば、「たまたま」と受け取られてしまうことも実際のところはとても多いです。

食欲がある、むしろ以前より食べているのに体重が減ってきた、というのも糖尿病の典型的な初期症状です。体の中では、血液中にエネルギー源である糖が十分にあるにもかかわらず、それをエネルギーとして利用できない状態が起きています。そのため、体は筋肉や脂肪を分解してエネルギーを補おうとし、結果として体重減少が起こります。

また、元気がない、散歩に行きたがらない、寝ている時間が増えたといった変化も、糖尿病の初期に見られることがあります。これらは加齢や気分の問題と誤解されやすく、病気として意識されにくいポイントです。しかし、こうした「小さな違和感」がいくつも重なっている場合、体の代謝に異常が起きている可能性を疑う必要があるのです。

️気づくのが遅れるとどうなる？進行した糖尿病の現実

糖尿病が進行すると、単なる「血糖値が高い状態」では済まなくなります。血液中にあふれた糖は、全身の臓器や血管に少しずつダメージを与えていきます。その影響が目に見える形で現れやすいのが、白内障です。犬の糖尿病では、比較的短期間で白内障が進行し、急激に視力を失ってしまうことがあります。

さらに状態が悪化すると、嘔吐や下痢、極端な食欲低下が見られるようになります。これは、体がエネルギー不足に陥り、脂肪を大量に分解することで「ケトン体」と呼ばれる物質が増えすぎてしまうためです。この状態は糖尿病性ケトアシドーシスと呼ばれ、命に関わる緊急事態です。呼吸が荒くなったり、意識がもうろうとしたりする場合には、すぐに治療が必要になります。

さらに末期に近づくと、極端な脱水、立ち上がれないほどの衰弱、反応の鈍さなどが見られることがあります。この段階では、治療そのものが難しくなるケースもあり、もっと早く気づいていれば防げた可能性が高いことも少なくありません。糖尿病は「静かに進む病気」であるがゆえに、早期発見が非常に重要なのです。

️糖尿病と診断されたら、飼い主ができる前向きな向き合い方

犬の糖尿病と聞くと、「一生治らないの？」「毎日大変」という不安や心配を持たれる飼い主さんは多いと思います。しかし実際には、適切な治療と生活管理によって、長く安定した生活を送っている犬もたくさんいます。重要なのは、病気そのものを恐れることではなく、「どう付き合っていくか」を知ることです。

治療の中心となるのは、インスリン療法と食事管理です。インスリン注射と聞くとハードルが高く感じられますが、多くの飼い主さんが数週間で慣れ、「思っていたよりできた」と感じています。決まった時間に食事と注射を行うことで、血糖値は安定しやすくなります。

また、日々の観察は治療の一部です。水の飲み方、食欲、元気の有無、体重の変化などを把握しておくことで、体調の変化に早く気づくことができます。完璧を目指す必要はありませんが、「いつもと違う」を感じ取れることが、愛犬を守る大きな力になります。

糖尿病は、獣医師と飼い主が二人三脚で向き合う病気です。疑問や不安を抱えたままにせず、相談しながら調整していくことで、愛犬の生活の質を保つことは十分に可能です。

️まとめ

犬の糖尿病は、初期サインに気づけるかどうかで未来が大きく変わります。「年のせい」と決めつけず、早めに相談することが愛犬の命と日常を守る第一歩です。早期発見と継続的なケアで、穏やかな毎日は続けられます。

(獣医師提供：大西 一輝)