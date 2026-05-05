元「A.B.C―Z」のタレント河合郁人（38）が、5日放送のTBS系料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）にゲスト出演し、家族にまつわるエピソードを語った。

3人きょうだいの真ん中だという河合。家族は「めちゃくちゃ仲いいです」といい、「家族のグループLINEがあります。両親と、4つ上の兄と2つ下の妹の3人きょうだいなんです」と明かした。

家族仲がいいのは家の伝統なのか、「福島のいわきに母方の親戚がいるんですけど、この前親戚21人集まって、いわきに旅行しました」という。「長男がいろいろ段取りを仕切ってくれて、21人のいとこのグループLINEもあります」。さらに「世界一おいしいと思っているご飯が、母親のご飯なので」と断言すると、料理研究家でタレントの和田明日香は「うわー、いい子だ」と感心していた。

河合が最も好きな母の料理は、雑煮だという。「東北のお雑煮なんで、しょうゆベースで、具だくさんで。母のお雑煮もそうなんですけど、ばあちゃんが作っていたお雑煮なんですよ」。さらに「その味を母親が受け継いで、鶏肉、にんじん、ごぼう。あと、なるとが大量に入っている。ばあちゃんや母親は“なるとを入れるとだしが出る”って」と説明した。

しかし、「これを作れる人じゃないと僕、結婚できないです」とも話すと、和田から「何で？河合さんが作るんでしょ？」と鋭いツッコミが入った。

雑煮といえば、その地方だけでなく、家によってもオリジナリティーがある料理の一つ。和田は「奥さんは、奥さんが食べてきたお雑煮の味がある。俺に寄せろというのは…よくないんじゃないですか？」と、やんわり指摘。河合も「僕もよくないと思いました」と、即座に反省していた。